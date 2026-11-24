El frente frío número 8 mantendrá las lluvias y el ambiente frío en distintas regiones de México este miércoles 25 de noviembre, mientras una vaguada polar se aproximará al noroeste del país y provocará un nuevo descenso de temperatura. El clima en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán las precipitaciones más intensas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Además de las lluvias, el sistema frontal favorecerá fuertes rachas de viento por el evento de Norte, principalmente en el litoral del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec. En algunas zonas también se espera oleaje elevado, por lo que las condiciones meteorológicas podrían complicar las actividades en carreteras y regiones costeras.

Frente frío 8 dejará lluvias intensas en estos estados

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el sur y sureste del territorio nacional. Para este miércoles se pronostican lluvias intensas en:

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros.

con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros. Campeche tendrá lluvias muy fuertes, mientras que Puebla podría registrar precipitaciones fuertes.

tendrá lluvias muy fuertes, mientras que Puebla podría registrar precipitaciones fuertes. También se esperan chubascos en Yucatán, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México , Hidalgo, Querétaro, Morelos, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit.

en Yucatán, Quintana Roo, , Hidalgo, Querétaro, Morelos, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit. En otras entidades, como Sinaloa, Colima, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, se prevén lluvias aisladas.

Vaguada polar provocará descenso de temperatura en el noroeste

Mientras el frente frío mantiene sus efectos en el oriente y sureste, una vaguada polar asociada con la corriente en chorro polar se acercará al noroeste mexicano.

Este sistema favorecerá un descenso marcado de temperatura y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. En las zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan mínimas de hasta -10 grados.

También habrá ambiente frío en regiones montañosas del norte, centro y oriente del país.

En nuestro #VideoPronóstico consulta las condiciones del tiempo que habrá durante esta noche y mañana de miércoles en #México. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/DFGGjREWLl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX este miércoles 25 de noviembre?

En la Ciudad de México se espera cielo de medio nublado a nublado, con posibilidad de lluvias y chubascos durante la tarde. La temperatura mínima será de 11 a 13 grados Celsius y la máxima alcanzará entre 19 y 21 grados.