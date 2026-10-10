“Simon” y “Rachel” ya están cerca de México: Se pronostican lluvias torrenciales extraordinarias este 10 de octubre

¿Cómo estará el clima hoy? El pronóstico meteorológico para este sábado 10 de octubre contempla lluvias de intensas a extraordinarias en distintas regiones de México, debido a la cercanía del huracán Simon con las costas del Pacífico central y al desplazamiento de la tormenta tropical Rachel hacia Baja California.

¿Dónde lloverá este sábado 10 de octubre?

Para este sábado, Simon se aproximará a las costas de Colima y Michoacán, donde sus bandas nubosas mantendrán el potencial de lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur de México.

Colima será la entidad con las condiciones más severas, pues se pronostican lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias, superiores a los 250 milímetros.

También se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en la costa y el este de Jalisco, así como en la costa y el oeste de Michoacán.

Con el #Pronóstico general vespertino infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del sábado. Ve la información completa en ⬇️ https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/zxeeZuTm2O — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026

El pronóstico también contempla precipitaciones muy fuertes, de 75 a 150 milímetros, en el noroeste y sur de Oaxaca. Se esperan lluvias fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit, el suroeste de Guerrero, el sureste y suroeste de Puebla, el centro y sur de Veracruz, y el este y sur de Chiapas.

Además, Baja California, el centro de Sonora, el sur de Sinaloa, el sur de Durango, el oeste y sur de Guanajuato, el suroeste del Estado de México, Morelos, Hidalgo y el sureste de Tabasco tendrán precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Otros estados, entre ellos Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, podrían registrar chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros.

¿Cómo estará la temperatura este sábado 10 de octubre?

Se esperan máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, mientras que Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán entre 30 y 35 °C.

En contraste, las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz podrían registrar temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.

Viento y oleaje este sábado 10 de octubre

Los vientos más intensos se presentarán en las costas de Jalisco y Colima, donde alcanzarán velocidades de 90 a 110 km/h, con rachas de hasta 120 a 130 km/h. En la costa de Baja California y en Michoacán se esperan vientos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, aunque en estas zonas disminuirán durante el día.

Respecto al oleaje, las condiciones más adversas se esperan en las costas de Jalisco y Colima, donde las olas podrían alcanzar entre 6 y 8 metros de altura. En la costa occidental de Baja California se prevé oleaje de 5 a 7 metros, mientras que en Michoacán las olas podrían medir de 4 a 6 metros.

🌀 #CentralDeHuracanes | El huracán #Simon se intensifica a Categoría 2 frente a las costas del Pacífico. Se ubica a 305 km al sur de Manzanillo, #Colima, con vientos máximos de 175 km/h y rachas de hasta 215 km/h. Su circulación provocará lluvias torrenciales, alto oleaje y rachas de viento en costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. 🌩️🌊 Más detalles: https://t.co/AH9e8HUB6t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2026

La costa de Colima se prevé una marea de tormenta de entre 1 y 2 metros de altura, por lo que las condiciones marítimas requerirán especial atención.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este sábado 10 de octubre?

Para el Valle de México se prevé cielo nublado y bancos de niebla durante la mañana, con ambiente fresco y frío en las zonas altas. Por la tarde, las condiciones serán templadas, con lluvias fuertes y descargas eléctricas en la Ciudad de México y el centro y suroeste del Estado de México.

La capital tendrá temperaturas de entre 13 y 15 °C como mínima y de 20 a 22 °C como máxima. En Toluca, los valores oscilarán entre 11 y 13 °C y entre 19 y 21 °C, respectivamente.