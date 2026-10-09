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EN VIVO: “Isaías” se convierte en “huracán mayor” junto con “Simón"; suspenden clases en estos municipios HOY 9 de octubre

Huracán “Isaías” se intensificó rápidamente; mientras “Simón” podría alcanzar la categoría 4 antes de aproximarse a las costas del Pacífico mexicano.

Huracanes
Trayectoria de los huracanes Isaías, Simón y Rachel|CONAGUA

Escrito por: Andrea Zárate

Sigue EN VIVO la trayectoria de los huracanes Isaías y Simón, así como la evolución de Rachel este viernes 9 de octubre. Conoce dónde se localizan, qué efectos se esperan y cuáles son las zonas bajo vigilancia.

Trayectoria de los huracanes "Isaías", "Simón" y "Rachel" HOY 9 de octubre

Suspendes clases por huracán “Simón”

Se suspenden clases en 22 municipios de la costa de Jalisco hasta el lunes 12 de octubre.

Los municipios incluidos en la alerta verde, que corresponde a un nivel de peligro bajo, son:

Costa Sur: Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación.
Costa-Sierra Occidental: Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.
Sierra de Amula: Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón y Tuxcacuesco.
Sur: Tolimán.

Isaías alcanza la categoría 3 y se convierte en "huracán mayor"

El huracán Isaías se intensificó rápidamente hasta alcanzar la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas superiores, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Simón se fortalece y podría alcanzar la categoría 4

El huracán Simón continúa intensificándose en el Pacífico y se pronostica que alcance la categoría 4 durante las próximas 36 horas.

Su trayectoria mantiene bajo vigilancia a las costas del occidente de México, particularmente en Jalisco, Colima y Michoacán. Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas.

Rachel se aleja de Baja California Sur

La tormenta tropical Rachel continúa desplazándose lejos de la península de Baja California, después de haber alcanzado la categoría 3 durante su evolución en el Pacífico.

De acuerdo con el reporte compartido, el sistema se localiza a aproximadamente mil 600 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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