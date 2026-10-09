EN VIVO: “Isaías” se convierte en “huracán mayor” junto con “Simón"; suspenden clases en estos municipios HOY 9 de octubre

Se suspenden clases en 22 municipios de la costa de Jalisco hasta el lunes 12 de octubre.

Los municipios incluidos en la alerta verde, que corresponde a un nivel de peligro bajo, son:

Costa Sur: Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación.

Costa-Sierra Occidental: Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

Sierra de Amula: Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón y Tuxcacuesco.

Sur: Tolimán.