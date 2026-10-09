EN VIVO: “Isaías” se convierte en “huracán mayor” junto con “Simón"; suspenden clases en estos municipios HOY 9 de octubre
Huracán “Isaías” se intensificó rápidamente; mientras “Simón” podría alcanzar la categoría 4 antes de aproximarse a las costas del Pacífico mexicano.
Sigue EN VIVO la trayectoria de los huracanes Isaías y Simón, así como la evolución de Rachel este viernes 9 de octubre. Conoce dónde se localizan, qué efectos se esperan y cuáles son las zonas bajo vigilancia.
Trayectoria de los huracanes "Isaías", "Simón" y "Rachel" HOY 9 de octubre
Suspendes clases por huracán “Simón”
Se suspenden clases en 22 municipios de la costa de Jalisco hasta el lunes 12 de octubre.
Los municipios incluidos en la alerta verde, que corresponde a un nivel de peligro bajo, son:
Costa Sur: Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación.
Costa-Sierra Occidental: Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.
Sierra de Amula: Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón y Tuxcacuesco.
Sur: Tolimán.
Ante la llegada de las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Simón, como medida preventiva, se suspenden las clases en 22 municipios de la costa de Jalisco mañana, viernes 9, y el lunes 12 de octubre. Este fenómeno ha tenido un comportamiento muy errático y ha cambiado de dirección entre Manzanillo y Puerto Vallarta. Lo que es seguro es que golpeará las costas de Jalisco con lluvias muy fuertes a partir de este viernes, durante el fin de semana y el lunes. Les pedimos atender las recomendaciones de Protección Civil (@PCJalisco) y descargar la aplicación Jalisco Alerta (@jaliscoalerta_). Seguiremos informando.— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 9, 2026
Isaías alcanza la categoría 3 y se convierte en "huracán mayor"
El huracán Isaías se intensificó rápidamente hasta alcanzar la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas superiores, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
El #Huracán #Isaias, ahora de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 600 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. https://t.co/NZcYJxtH0R— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026
Simón se fortalece y podría alcanzar la categoría 4
El huracán Simón continúa intensificándose en el Pacífico y se pronostica que alcance la categoría 4 durante las próximas 36 horas.
Su trayectoria mantiene bajo vigilancia a las costas del occidente de México, particularmente en Jalisco, Colima y Michoacán. Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas.
Rachel se aleja de Baja California Sur
La tormenta tropical Rachel continúa desplazándose lejos de la península de Baja California, después de haber alcanzado la categoría 3 durante su evolución en el Pacífico.
De acuerdo con el reporte compartido, el sistema se localiza a aproximadamente mil 600 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.