¿Ola de calor o lluvias intensas para el Uruguay vs España? El pronóstico del clima del Estadio Guadalajara para el 26 de junio

El telón está por cerrar en el Estadio Guadalajara durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este viernes 25 de junio durante el enfrentamiento entre Uruguay y España por la Jornada 3 de la Fase de Grupos del certamen mundialista. Si estás de visita en México o piensas visitar Jalisco para distrutar de este choque en el que la garra charrúa se juega su permanencia en el certamen mundialista, es importante que sepas cuáles son las condiciones clima que se esperan para antes, durante y después del partido.

El informe del Servicio Meotrológico Nacional y la CONAGUA ya adelantó cuál será el pronóstico del clima para el último juego a disputarse en Zapopan dentro de la ZMG.

¿Se esperan lluvias o calor? Este será el pronóstico del clima para el Uruguay vs. España en el Estadio Guadalajara

Aunque durante las primeras horas de la tarde el ambiente será cálido, quienes asistirán al Estadio Guadalajara deberán prepararse para un cambio importante conforme se acerque el silbatazo inicial.

El pronóstico meteorológico anticipa temperaturas cercanas a los 27 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas; sin embargo, conforme avance la jornada aumentará la probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Para las 18:00 horas, cuando está programado el inicio del encuentro entre Uruguay y España, se espera una temperatura de entre 25 y 27 grados, con cielo tormentoso y una probabilidad de precipitación del 60 por ciento.

Una hora más tarde las condiciones se mantendrán similares y, hacia las 20:00 horas, el riesgo de lluvia aumentará hasta el 80 por ciento, mientras el ambiente descenderá hasta valores cercanos a los 22 grados.

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla viento de aproximadamente 10 kilómetros por hora con rachas cercanas a los 25 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan a los asistentes mantenerse atentos a cualquier actualización antes de trasladarse al inmueble mundialista.

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Qué recomienda el pronóstico para quienes asistirán al Estadio Guadalajara?

El panorama meteorológico difundido para Jalisco también contempla lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en diferentes regiones del estado durante el transcurso del viernes.

De acuerdo con el pronóstico nacional, estas condiciones podrían provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad y complicaciones temporales en la movilidad, especialmente durante la tarde y la noche.

Por ello, si asistirás al partido, lo más recomendable es salir con anticipación para evitar contratiempos, considerar posibles afectaciones al tránsito en los alrededores del estadio y llevar impermeable o ropa adecuada para lluvia.

Aunque el calor continuará presente en algunas zonas del estado debido a la onda de calor que persiste en el sur de Jalisco, las condiciones previstas para Zapopan apuntan a un cierre de jornada dominado por las tormentas.

