“El Niño” llegará con su máxima fuerza a fin de año y estos serán los estados afectados en México
Desde huracanes destructivos hasta sequía extrema, la UNAM reveló cuáles serán las alarmantes consecuencias del fenómeno “El Niño” en México.
El fenómeno climático "El Niño" provocará una severa alteración climática caracterizada por sequías intensas y altas temperaturas récord a partir de este segundo semestre del año y hasta la primavera del 2027, castigando duramente al centro, sur y la península de Yucatán en México. Asimismo se prevén lluvias poco convencionales en el noroeste del país.
#BoletínUNAM Alta intensidad de El Niño, posible a fin de año > https://t.co/PUp46bPSzb pic.twitter.com/qYYvMJQVCh— Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) June 25, 2026
Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta condición climática es prácticamente un hecho, y es posible que el fenómeno alcance la categoría de fuerte o muy fuerte a finales del 2026.
¿Cómo afectará "El Niño" en México?
El calentamiento extremo en las aguas del Pacífico mexicano creará el "combustible" perfecto para que los ciclones evolucionen rápidamente a categorías mayores, encasillando al promedio en niveles 3, 4 y 5.
Asimismo, se espera una alerta roja por incendios, esto debido a la falta de lluvias en algunas zonas y al aumento de las temperaturas, factores que crearán el escenario perfecto para los incendios forestales entre febrero y mayo del 2027.
Finalmente, la combinación de incendios, calor extremo y radiación solar, incrementarán peligrosamente la mala calidad del aire, que en metrópolis como la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Nuevo León, dispararán la formación de partículas de ozono y otro tipo de compuestos tóxicos.
¿Qué estados serán los más afectados por "El Niño" a final de año?
Con base en el comunicado, estos serán los estados afectados por sequías, lluvias atípicas y huracanes:
- Sequías:
- Yucatán, Campeche y Quintana Roo
- CDMX, Estado de México (Edomex), Puebla, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Lluvias:
- Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa
- Huracanes:
- Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur
Cabe destacar que, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuando "El Niño" alcanza este tipo de categorías fuertes —como en 1997-1998 y 2015-2016— no solo agrava el nivel de ríos y lagunas del centro y sur, sino que altera las corrientes provocando inviernos inusualmente húmedos y tormentas severas en los estados fronterizos del norte.
Recordemos que, en 2015-2016, México experimentó una baja crítica en sus presas, marcando uno de los años más cálidos en la historia del país.