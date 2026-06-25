“El Niño” llegará con su máxima fuerza a fin de año y estos serán los estados afectados en México

El fenómeno climático "El Niño" provocará una severa alteración climática caracterizada por sequías intensas y altas temperaturas récord a partir de este segundo semestre del año y hasta la primavera del 2027, castigando duramente al centro, sur y la península de Yucatán en México. Asimismo se prevén lluvias poco convencionales en el noroeste del país.

#BoletínUNAM Alta intensidad de El Niño, posible a fin de año > https://t.co/PUp46bPSzb pic.twitter.com/qYYvMJQVCh — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) June 25, 2026

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta condición climática es prácticamente un hecho, y es posible que el fenómeno alcance la categoría de fuerte o muy fuerte a finales del 2026.

¿Cómo afectará "El Niño" en México?

El calentamiento extremo en las aguas del Pacífico mexicano creará el "combustible" perfecto para que los ciclones evolucionen rápidamente a categorías mayores, encasillando al promedio en niveles 3, 4 y 5.

Asimismo, se espera una alerta roja por incendios, esto debido a la falta de lluvias en algunas zonas y al aumento de las temperaturas, factores que crearán el escenario perfecto para los incendios forestales entre febrero y mayo del 2027.

Finalmente, la combinación de incendios, calor extremo y radiación solar, incrementarán peligrosamente la mala calidad del aire, que en metrópolis como la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Nuevo León, dispararán la formación de partículas de ozono y otro tipo de compuestos tóxicos.

¿Qué estados serán los más afectados por "El Niño" a final de año?

Con base en el comunicado, estos serán los estados afectados por sequías, lluvias atípicas y huracanes:



Sequías:

Yucatán, Campeche y Quintana Roo CDMX, Estado de México (Edomex), Puebla, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Lluvias:

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa

Huracanes:

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur



Cabe destacar que, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuando "El Niño" alcanza este tipo de categorías fuertes —como en 1997-1998 y 2015-2016— no solo agrava el nivel de ríos y lagunas del centro y sur, sino que altera las corrientes provocando inviernos inusualmente húmedos y tormentas severas en los estados fronterizos del norte.

Recordemos que, en 2015-2016, México experimentó una baja crítica en sus presas, marcando uno de los años más cálidos en la historia del país.