Así roban autos sin forzar la puerta: esta es la zona de mayor riesgo y cómo clonan la llave

¡Robo y clonación a distancia! Una nueva modalidad de robo de autos fue detectada en el Estado de México (Edomex), en la que delincuentes utilizan dispositivos electrónicos para clonar las llaves a distancia. Conoce cómo funciona esta modalidad y las zonas con mayor alerta.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2026 se reportaron 57 mil 533 vehículos robados. La cifra contempla robos con y sin violencia en las 32 entidades.

¿Cómo clonan las llaves de los autos para robar?

De acuerdo con la Guardia Municipal de Naucalpan, estos dispositivos permiten vulnerar los vehículos y clonar las llaves sin que los rateros tengan que estar cerca de la víctima.

¿Cómo es posible que roben tu carro a distancia? Se trata de un escáner similar al que utilizan los cerrajeros para realizar los duplicados de las llaves cuando se pierden.

Lugares donde reportan más robo con esta modalidad

La Guardia Municipal de Naucalpan señaló que existe una zona de peligro, principalmente en la zona de Satélite. También indicó que se han registrado casos de esta forma de operar en el corredor de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Tultitlán, Tultepec y Coacalco.

Aunque por medio de redes sociales conductores también han reportado esta modalidad de robo en la zona de la Condesa en la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo evitar que te clonen la llave de tu auto?

Entre las recomendaciones esta en instalar un localizador satelital en el vehículo y utilizar un bastón de seguridad para el volante.

La finalidad de estas medidas es agregar mecanismos de protección al automóvil y dificultar el robo, aunque la propia advertencia señala que ningún dispositivo garantiza por sí solo que un vehículo no sea robado.

¡Atención, naucalpenses! 🚨

La Guardia Municipal de #Naucalpan ha detectado una nueva modalidad de robo de vehículos. Mantente alerta, identifica situaciones sospechosas y toma medidas preventivas para proteger tu patrimonio.

Conoce en el video cómo opera esta modalidad y… pic.twitter.com/7wdHTxcMhm — Ciudad Naucalpan / Gobierno Municipal 2025-2027. (@GobNau) September 3, 2026

"Los Cuernavacos" robaban hasta 12 vehículos al día

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya desarticuló a un grupo identificado como "Los Cuernavacos", por utilizar una modalidad similar en el Valle de Toluca.

Este grupo llegó a robar aproximadamente 12 vehículos en un día mediante la clonación de llaves.