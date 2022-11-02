VIDEO: Coche atropella a un grupo de manifestantes en Brasil

Al menos 15 personas resultaron lesionadas cuando un coche atropelló a un grupo de manifestantes que habían cerrado la carretera Washington Luís, en Sao Paulo, Brasil como protesta por la derrota de Jair Bolsonaro en las pasadas elecciones.

Los heridos fueron trasladados a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) en Mirassol. Cuatro de los 15 lesionados se encuentran graves, por lo que fueron llevados a Hospital Base del Río, informó la policía.

El conductor del coche se molestó porque el paso estaba cerrado por los manifestantes, así que avanzó sin importarle que las personas estaban paradas en medio del carril.

Después de que el coche atropelló a los manifestantes, algunas de las personas rodearon el auto e intentaron agredir al conductor, quien finalmente fue detenido por las autoridades.

Un conductor atropella a manifestantes pro Bolsonaro que bloqueaban una ruta en Mirassol, Sao Paulo. Hay 12 heridos. pic.twitter.com/n9ZudBUfGz — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 2, 2022

El vehículo tenía vidrios rotos y el costado quedó destrozado. Las víctimas fueron rescatadas por el equipo de rescate. Su estado de salud no fue informado.

El video circuló en redes sociales y en él se pudo ver el momento en que el los manifestantes estaban reunidos ondeando banderas de Brasil, de pronto, un coche salió de enmedio de la manifestación

El auto blanco llevaba a unas personas en el parabrisas y aventó a otras que estaban a su paso, incluso las llantas le pasaron encima a un hombre que quedó tirado en el suelo.

¿Por qué protestan en Brasil?

Tras la derrota de manifestantes de Jair Bolsonaro en las pasadas elecciones de Brasil, algunos de sus simpatizantes comenzaron con protesta.

Los bloqueos de carreteras comenzaron desde el pasado domingo después del cierre de urnas en las elecciones de Brasil 2022, donde el triunfo se lo llevó Luiz Inácio Lula da Silva, quien va por su tercer mandato como presidente del país.

Las autoridades indicaron que es probable que las protestas por parte de los simpatizantes de Bolsonaro continúen con sus protestas e interrumpa la distribución de combustible, la producción de carne, las entregas de alimentos y los envíos de granos a los puertos.