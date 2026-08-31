¿Normal un coche bomba? Ricardo Monreal justifica así el ataque en Zacatecas

Un coche bomba frente a una comandancia policial, 11 personas heridas, 38 inmuebles dañados y vehículos afectados puede recibir muchos calificativos, “normal”, probablemente, no sea el primero que venga a la mente, aunque Ricardo Monreal lo percibe distinto.

Para el líder de Morena en el Congreso, el coche bomba que explotó frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, es una reacción del crimen organizado ante el combate frontal que, aseguró, mantienen las autoridades contra las bandas criminales.

El legislador sostuvo que este tipo de hechos son consecuencia de una estrategia de seguridad que, según sus palabras, ahora enfrenta directamente a grupos delincuenciales que anteriormente habrían sido tolerados por otros gobiernos.

Monreal dice que violencia criminal es reacción al combate en Zacatecas

Ricardo Monreal reconoció que las respuestas de los grupos criminales al combate de las autoridades “no son pacíficas, son violentas”, aunque consideró que el ataque representa una señal de que se está combatiendo a fondo a la delincuencia.

“Este combate frontal contra la delincuencia que en el pasado se toleró en gobiernos pasados. Ahora tiene sus reacciones y sus reacciones son no pacíficas, son violentas”, señaló.

El morenista confió además en que las autoridades puedan identificar y detener a quienes participaron en el ataque.

Afirmó que las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas pronto darán resultados sobre los responsables y sostuvo que no permitirán que vuelva a ocurrir “este tipo de tropelías”.

🧨¿Un coche bomba es una buena noticia “es normal” porque “se está combatiendo al crimen”? 😳



Si para justificar el fracaso hay que decir que los criminales atacan porque “se les está combatiendo”, entonces el problema ya no es sólo la violencia también es la forma en que se… pic.twitter.com/eyJL0HyCAK — Laura Brugés (@LauraBruges) August 31, 2026

¿Qué pasó en Ojocaliente?

El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas del domingo, en las inmediaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, el número de personas heridas ascendió a 11.

La explosión también provocó daños materiales considerables. En total, 38 inmuebles registraron algún tipo de afectación, mientras que 11 vehículos y dos patrullas resultaron dañados.

El funcionario explicó que una de las líneas de investigación apunta a una posible reacción de grupos de la delincuencia organizada después de la detención de William Ariel “N”, de 18 años, originario de Aguascalientes, señalado en relación con una agresión ocurrida el sábado en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes.

Suspenden clases y actividades municipales en Zacatecas

El gobierno municipal informó la suspensión de clases y de servicios administrativos después de la explosión del artefacto colocado en un automóvil particular en las inmediaciones de la comandancia policial.

Además, el presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, informó que se frenó el regreso a clases de nivel básico y las actividades en las demás escuelas.

Asimismo, la oficina de la Presidencia Municipal y sus distintas dependencias suspendieron la atención al público. Únicamente permanecieron activas las áreas operativas y de emergencia.

Mientras las autoridades investigan quién colocó el explosivo y por qué, queda una pregunta inevitable frente a la declaración de Monreal: un ataque con un coche bomba podrá ser explicado como una reacción del crimen organizado, pero difícilmente puede presentarse como algo normal para una sociedad que vive las consecuencias de la violencia.