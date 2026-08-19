VIDEO: ¡Momento incómodo! A Monreal se le mueve el piso cuando le preguntan por Andy López Beltrán

Ricardo Monreal vivió un momento peculiar cuando una pregunta sobre la exoneración de Andy López Beltrán por el caso de presunto “huachicol fiscal” coincidió con un inesperado movimiento bajo sus pies.

A Monreal se le mueve el piso al responder por Andy López Beltrán

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados estaba respondiendo cuando el escalón en el que se encontraba se movió, situación que el propio legislador aprovechó para bromear.

“Esa pregunta me movió”, dijo entre risas, luego de que le preguntaran si se le había “cimbrado” el piso. Monreal respondió que no y aseguró que mantiene firme su postura.

“No a mí no se me mueve el piso para nada, estoy firme en mis posiciones”, afirmó.

El legislador zacatecano también marcó distancia respecto a la investigación y la determinación de la Fiscalía General de la República. Señaló que no le corresponde asumir funciones de fiscal ni de Ministerio Público y que, en este caso, se queda con la explicación ofrecida por la titular de la Fiscalía.

“Yo creo que la Fiscalía ya lo explicó, yo no soy fiscal, no tengo el espíritu del Ministerio Público y me quedo con la explicación que ha dado la fiscal general de la República”, sostuvo.

Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA) literalmente “se le movió el piso” cuando le preguntaron por la exoneración de Andy López Beltrán en el caso de huachicol fiscal.



El líder de Morena en San Lázaro bromeó con el escalón flojo y aseguró que está firme en sus posiciones,… pic.twitter.com/liOzIAAssJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

Monreal responde por la renuncia de Mónica Soto al TEPJF

El coordinador de Morena en San Lázaro también fue cuestionado por la renuncia de Mónica Soto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anunciada con efectos a partir del 31 de agosto.

Monreal consideró que la salida de Soto no representa un impedimento para que el Tribunal continúe con sus funciones. De acuerdo con el legislador, la Sala Superior puede resolver los asuntos que son de su competencia aun con dos magistrados menos.

“El Tribunal puede funcionar con plena jurisdicción y plena competencia con la ausencia de dos de sus integrantes”, afirmó.

Soto dejará el cargo después de una trayectoria de tres décadas dentro de las instituciones electorales del país. Ante ello, Monreal consideró que la magistrada cumplió un ciclo y destacó su desempeño al frente de la responsabilidad que tenía.

“Ella creyó que ya era momento de concluir su responsabilidad”, señaló.

La renuncia de Soto deberá pasar por el Senado

Monreal recordó que la Constitución establece que corresponde al Senado conocer las renuncias de los magistrados electorales; sin embargo, debido a que actualmente existe un receso legislativo, explicó que esta atribución corresponde a la Comisión Permanente.