Cae Juan Pedro “N”, presunto implicado en coche bomba de Ojocaliente, Zacatecas

La Vocería de Seguridad de Zacatecas dio a conocer que la Guardia Nacional y elementos de las fiscalías del estado lograron la detención de Juan Pedro "N", de 29 años y originario de Aguascalientes. El sujeto está directamente relacionado con la colocación del coche bomba que detonó la noche del domingo 30 de agosto frente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ojocaliente.

La captura se concretó tras una persecución en la que el sospechoso intentó huir lanzando artefactos ponchallantas hacia las patrullas para posteriormente ingresar a zonas de cultivo, donde fue interceptado con un explosivo artesanal tipo niple, una granada de fragmentación, cargadores abastecidos y diversas dosis de droga.

Como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre Sedena, GN, FRIZ, División de Inteligencia de la #SSP y FGJEZ, detuvieron a un hombre quien estaría relacionado con lo ocurrido en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ojocaliente.https://t.co/xoVcBdDQ3B pic.twitter.com/7VXSMQzDQw — @ssp_zac (@voceria_spz) September 1, 2026

La escalada delictiva: Tres atentados con explosivos y la sombra del terrorismo criminal en el sur del estado

La detención de Juan Pedro "N" ocurre en un contexto crítico para la seguridad de Zacatecas, donde el uso de artefactos explosivos improvisados por parte del crimen organizado ha escalado drásticamente. El atentado contra la comandancia de Ojocaliente, que dejó más de una decena de lesionados, 17 inmuebles dañados, la cancelación del inicio de clases y la suspensión de las fiestas patronales, representó la tercera agresión con explosivos dirigida contra fuerzas de seguridad en el sur de la entidad en un lapso de tan solo siete días.

Este patrón incluye el reciente ataque con una motocicleta cargada con explosivos en los límites entre Villa García y Asientos, Aguascalientes, atribuidos por las autoridades a una sangrienta disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los Cabreras.