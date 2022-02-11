Lanzan cohete con éxito, pero no logra poner en órbita satélites

La empresa de servicios de lanzamiento Astra Space Inc, con sede en California, informó que su cohete no pudo poner en órbita las cargas útiles de sus satélites en el primer vuelo comercial de la startup, una misión para la NASA que despegó de de Cabo Cañaveral.

La directora de gestión de productos de Astra, Carolina Grossman, dijo durante una transmisión en vivo minutos después del lanzamiento desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida que "se experimentó un problema durante el vuelo que impidió la entrega de las cargas útiles de nuestros clientes a la órbita".

"Se proporcionará más información a medida que completemos una revisión de datos", dijo, y agregó que la compañía estaba "profundamente arrepentida con nuestros clientes".

Solo transcurrieron minutos del despegue del cohete

El anuncio se produjo unos 14 minutos después de que el vehículo de lanzamiento 0008 de dos etapas alimentado con queroseno de Astra, también conocido como Rocket 3.3, despegara a las 3 p. m. EST (1000 GMT) y se elevara hacia los claros cielos azules de Florida.

Las acciones de Astra Space, que salió a bolsa en julio, cayeron un 32 por ciento a 3.59 dólares al cotizar en el Nasdaq.

Durante la transmisión en vivo

El despegue y el vuelo inicial del cohete del jueves, mostrados en una transmisión en vivo de Astra-NASA, parecieron ser un éxito. Pero la transmisión de una cámara de video desde la etapa superior del cohete se interrumpió unos cinco minutos después del lanzamiento, seguida de una larga pausa en los comentarios de la transmisión en vivo.

La misión ELaNa 41 fue diseñada para poner en órbita cuatro satélites de investigación en miniatura, o CubeSats, para la NASA, tres de ellos desarrollados por universidades públicas y uno por el Centro de Vuelo Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Tercer intento de lanzamiento

El vuelo fallido se produjo en el tercer intento de lanzamiento de la misión, designado por la NASA como ELaNA 41.

El intento anterior del lunes fue abortado en T-menos cero de la cuenta regresiva, justo cuando los motores del cohete estaban a punto de encenderse.

Los funcionarios de Astra dijeron que el lanzamiento del lunes se eliminó automáticamente cuando los sistemas detectaron una falla de telemetría menor, que luego dijeron que se resolvió y que no habría afectado el vuelo en ningún caso.

Con sede en Alameda, California, Astra es una de una serie creciente de nuevas empresas que construyen sistemas de lanzamiento de carga útil pequeña para sacar provecho del crecimiento exponencial de los satélites compactos que necesitan un viaje a la órbita.

Astra Space Inc

Los principales candidatos en esta clase de empresas espaciales comerciales incluyen Firefly Aerospace, propiedad del empresario Max Polyakov, la empresa estadounidense y neozelandesa Rocket Lab (RKLB.O) y Virgin Orbit del multimillonario británico Richard Branson (VORB.O) .

El auge ha sido impulsado en parte por el capital de riesgo y los avances tecnológicos que han reducido el tamaño y aumentado las capacidades de los satélites utilizados para fines que van desde las comunicaciones hasta la seguridad nacional y la investigación climática.

Astra se jacta de convertirse en la primera compañía de cohetes en alcanzar la órbita en menos de cinco años con el vuelo de un cohete anterior, el Vehículo de lanzamiento 0007, que demostró la colocación orbital de una carga útil de prueba en noviembre de 2021.

La iniciativa ELaNa, abreviatura de Lanzamiento Educativo de Nanosatélites, ha enviado más de 100 CubeSats a la órbita desde su inicio en 2010 bajo el Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA, que contrató a Astra para la desafortunada misión del jueves.

