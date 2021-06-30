Space X lanza satélite mexicano al espacio

El satélite mexicano D2/Atlacom-1 fue lanzado al espacio este miércoles 30 de junio a través de la compañía Space X, que lanzó la misión Transporter-2, con el cohete Falcon 9.

El lanzamiento de la misión espacial del Space X hacia el espacio ocurrió durante la tarde de este miércoles en Cabo Cañaveral, Florida, en Estados Unidos. El despegue estaba programado para el martes, sin embargo, no fue posible porque un avión entró en la zona de seguridad.

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A las 14:30 horas del tiempo del centro de México, el cohete Falcon 9 de Space X ejecutó la misión con éxito y logró elevar el satélite mexicano con rumbo al espacio. La misión espacial cuenta con 88 satélites en total, de los cuales, tres son del servicio de internet de la empresa SpaceX Starlink.

El resto de los satélites al interior del Transporter-2 son de diferentes compañías, mismos que se pretende que sean utilizados con fines comerciales.

El satélite mexicano D2/Atlacom-1 fue desarrollado por el consorcio internacional Hyperactive, compuesto por las compañías Nano Avionics, Dragonfly Aerospace y la empresa poblana Space JLTZ.

¿Para qué servirá el satélite mexicano?

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado que el satélite mexicano que fue enviado a través de Space X, la empresa a cargo de Elon Musk, estará en el espacio la primera semana de julio de este 2021.

El nanosatélite D2/Atlacom-1 cuenta con un sensor que permitirá procesar imágenes captadas desde el espacio, para beneficiar a sectores como el agroalimentario, automovilístico, de transporte, infraestructura, y gubernamental.

El importante componente educativo que se logrará con esta misión internacional, permitirá formar a nuestra juventud en captación, análisis y procesamiento de imágenes satelitales (...) para impulso de la productividad agrícola con apoyo del D2/AtlaCom-1”, destacó Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

El Gobierno de México explicó que el proyecto del satélite mexicano, un convenio de AEM con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), representa un hito de liderazgo en investigación, para avanzar a una mejor planificación del uso de la tierra, una cadena de suministros cada vez más sostenible, conservación de recursos naturales, resiliencia ante desastres y reducción de costos.

|Crédito: SCT

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