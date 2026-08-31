De preso por narcotráfico a operador de campaña de la senadora Julieta Ramírez

De acuerdo con la información proporcionada, Rubén Sandoval, colaborador de la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien busca la candidatura de Morena al gobierno de Baja California, estuvo preso en Estados Unidos tras ser detenido en 2011 cuando transportaba casi una tonelada de marihuana en un tráiler. Sandoval se declaró culpable, cumplió 30 meses de prisión y tres años de libertad supervisada; actualmente participa en actividades de la campaña de la legisladora morenista, donde, según el periodista Javier Tashiro, estaría encargado de operar recursos, movilidad y parte de la estructura territorial.