El presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, encabezó la entrega de los reconocimientos “Innovación y mejora continua 2026″, donde destacó que la prosperidad depende de un círculo virtuoso integrado por la libertad, la innovación y la competencia.

En la quinta edición del certamen participaron más de mil 200 personas, quienes presentaron mil 177 propuestas.

El proyecto ganador de “Innovación y mejora continua 2026″

El proyecto ganador fue desarrollado por un equipo de colaboradores de Grupo Salinas, que creó un agente de inteligencia artificial capaz de identificar, entre los propios empleados de la organización, a los candidatos que mejor se ajustan a los requisitos de una vacante.

La iniciativa busca aprovechar la tecnología para optimizar los procesos de selección de personal y localizar a los colaboradores que cuentan con el perfil más adecuado para ocupar una posición dentro de la compañía.

Al entregar los premios “Innovación y mejora continua 2026” el Presidente de @gruposalinas, Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas), destacó que el camino a la prosperidad pasa por el círculo virtuoso que conforman la libertad, la innovación y la competencia.



Este año, en la… pic.twitter.com/3qbnKv3sZD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2026

Durante el evento, Ricardo B. Salinas Pliego resaltó la importancia de impulsar la creatividad y la competencia como elementos fundamentales para generar oportunidades de crecimiento y alcanzar la prosperidad.

Reconocen a Ninfa Salinas como Empresaria del Año

La revista Forbes México reconoció a Ninfa Salinas como Empresaria del Año, distinción que recibió en reconocimiento a su trayectoria y que decidió dedicar a todas y todos los emprendedores que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos en el país.

Al agradecer el galardón, la empresaria destacó la importancia de quienes diariamente impulsan los negocios, enfrentan desafíos y trabajan para sacar adelante tanto los proyectos como a sus familias.

Asimismo, puso énfasis en la necesidad de construir un entorno favorable para que las actividades productivas puedan desarrollarse y generar nuevas oportunidades.