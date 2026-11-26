La revista Forbes México reconoció como Empresaria del Año a Ninfa Salinas, quien recibió el galardón y dedicó la distinción a todas y todos los emprendedores que impulsan la actividad económica y la generación de empleos en el país.

Al agradecer el nombramiento, la empresaria puso en el centro de su mensaje el esfuerzo diario de quienes sacan adelante sus negocios y familias en territorio nacional, subrayando la necesidad de contar con un entorno favorable para el desarrollo productivo.

Un mensaje dedicado al talento y el esfuerzo en México

Durante su intervención, Ninfa Salinas enfatizó que el motor del país radica en su fuerza laboral y emprendedora, por lo que pidió garantizar condiciones básicas para su crecimiento:

“Este país está lleno de gente chambeadora que merece seguridad, respeto y oportunidades para prosperar”, expresó al recibir el reconocimiento.

Con este pronunciamiento, destacó la importancia de respaldar a quienes apuestan por invertir, innovar y trabajar en México, reiterando que el fortalecimiento de la seguridad y la apertura de oportunidades resultan indispensables para el progreso económico y social.