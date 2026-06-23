¡Peligro en la GAM! Coladera se queda sin tapa y provoca daños graves en vehículos; vecinos exigen repararla

Reportan la presencia de una coladera sin tapa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el cruce de Ferrocarril Hidalgo y Victoria, en la colonia Tres Estrellas, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México; aseguran que ya hay varios autos dañados.

Vecinos salvan a automovilistas: Colocan guacales ante el olvido de las autoridades en la GAM

Vecinos de la zona aseguran que todos los vehículos que transitan por esta zona y caen en el enorme hoyo, provocado por la coladera sin tapa, resultan con daños en las llantas, rines y suspensión.

Ante la falta de atención de las autoridades, los mismos vecinos colocaron unos guacales alrededor del enorme hoyo para que los automovilistas puedan esquivarlo y evitar daños en su vehículo.

Habitantes y conductores exigen la reparación inmediata de la coladera sin tapa en calles de la GAM, antes de que ocurra un accidente o una consecuencia mayor.

Por el momento, las autoridades ni han dicho nada respecto a este problema, por lo que se desconoce su postura ante esta situación. Tampoco se sabe si realmente repararán esta coladera.

¿Qué hacer si veo una coladera sin tapa en CDMX?

¡Atención! Si caminas por las calles de la Ciudad de México (CDMX) y te encuentras con una coladera sin tapa, puedes reportarla al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), a los siguientes números.



Mensaje de WhatsApp: 56 2071 1696

Llamada telefónica: 55 5658 1111

Para que tu reporte se más rápido y efectivo, se recomienda seguir estos pasos:



Toma fotografías - Captura imágenes de la coladera y del entorno, solo si es seguro hacerlo.

Proporciona la dirección exacta - Anota la calle, número exterior, intersección más cercana, colonia y alcaldía; trata de dar detalles de la ubicación.

Número de folio - Solicita tu código de seguimiento al realizar el reporte vía telefónica.

Además, puedes ingresar tu solicitud directamente en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana con tu cuenta Llave CDMX. También puedes enviar un mensaje directo con los detalles y la ubicación a las cuentas oficiales de SACMEX CDMX.