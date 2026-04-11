‘La cantidad de restos localizados es mucho mayor a la del año pasado': Colectivos regresan al ‘Rancho Izaguirre’ en Teuchitlán, Jalisco

En medio de la dolorosa realidad a la que se enfrentan miles de familias en México, el incansable trabajo de los colectivos y activistas ha vuelto a dar resultados ante la pasividad de las instituciones. Ayer 10 de abril, el colectivo ‘Guerreros Buscadores de Jalisco’ confirmó avances tras su reingreso al ‘Rancho Izaguirre’ en Teuchitlán, Jalisco.

En esta ocasión, informaron que hallaron más restos humanos en esta nueva exploración dentro del predio que en la que se hizo el año pasado, lo que expone la magnitud real de lo que ocurrió detrás de ese gran portón negro.

🚨 AVANCES IMPORTANTES EN EL RANCHO 🚨

El día de ayer ingresamos nuevamente al rancho, y aunque el dolor sigue presente, hay avances reales en la recuperación de restos humanos.

Se han localizado y recuperado molares, placas y diversos indicios óseos. Destaca la apertura de una… pic.twitter.com/Yq4C34er5t — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) April 11, 2026

El descubrimiento central de la jornada se dio al interior de una fosa séptica, la cual registra un avance aproximado del 75.5% en su superficie excavada, a una profundidad cercana a los 80 centímetros. En este punto específico se han localizado y recuperado molares, placas y diversos indicios óseos. Las labores no concluyen ahí, pues aún quedan zonas por intervenir en las entrañas del predio con puntos de interés que alcanzan entre 2.5 y 3 metros de profundidad.

Avances genéticos: pruebas de ADN devuelven la identidad a víctimas en Teuchitlán

A pesar de la tragedia, estos hallazgos brindan una respuesta concreta a los familiares de los desaparecidos en México. Hasta el momento, las autoridades forenses han obtenido entre 95 y 98 muestras únicas de ADN, las cuales serán confrontadas con las familias que han logrado reconocer prendas localizadas dentro del ‘Rancho Izaguirre’.

La tecnología y la perseverancia han dado sus primeros frutos, ya que se reportan dos personas identificadas, correspondiendo a dos masculinos, gracias al ADN extraído incluso de fragmentos óseos pequeños. Para dotar de total transparencia a lo que está ocurriendo en el lugar, ingresaron también líderes de otros colectivos como acompañamiento para escuchar de forma directa lo informado por la Fiscalía especializada en desaparición forzada de la Fiscalía General de la República (FGR).

El rescate de 70 jóvenes y el golpe a la impunidad criminal

El impacto de las intervenciones en el 'Rancho Izaguirre' trasciende las excavaciones. Derivado de estos hechos, se reportan 47 personas detenidas y más de 70 jóvenes recuperados con vida durante cateos en fincas relacionadas. Actualmente existen órdenes de aprehensión en curso y las diligencias continúan.

Hoy, gracias a la incansable labor de Guerreros Buscadores de Jalisco así como de otros activistas, se está comprobando a la luz pública lo que siempre han denunciado: el reclutamiento forzado, las muertes, la forma de operar y todo lo que las víctimas eran obligadas a hacer dentro de ese lugar.

Como ha sentenciado el propio colectivo ante estos crudos hallazgos, ‘la tierra habla y no miente’. Bajo esa convicción, aseguran que no van a detenerse, los trabajos continúan y volverán a ingresar al ‘Rancho del Terror’.