Prácticas de tiro a entrenamiento físico: FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un campo de adiestramiento

Han pasado 12 meses desde que se destapó el horror del Rancho Izaguirre, un predio que aparecía abandonado, pero en realidad era un centro de adiestramiento del crimen organizado, en Teuchitlán, Jalisco.

El caso salió a la luz gracias al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes desde el primer momento fotografiaron lo vivido en el epicentro del reclutamiento forzado.

A un año de los hechos, la investigación continúa, pese a que madres buscadoras denuncian pocos avances de la Fiscalía General de la República (FGR).

Rancho Izaguirre: Esto se halló en el campo de adiestramiento

De acuerdo con la FGR, las investigaciones confirman que el predio fue utilizado por meses como un centro de adiestramiento, donde los próximos criminales eran sometidos a entrenamientos duros, prácticas de tiro y simulaciones de combate.

Detrás del portón negro con la inscripción "Izaguirre Ranch", se encontró un espacio acondicionado como la "casa táctica", utilizado para entrenamientos de cobertura, movimiento y reacción, simulando enfrentamientos armados.

En el predio de gran extensión, había una enorme estructura de lámina donde los jóvenes presuntamente dormían. Ahí, se localizaron miles de prendas que pertenecieron a personas hoy desaparecidas.

En los últimos meses, han surgido testimonios del infierno que ahí se vivió para decenas de víctimas, donde se pudo conocer la existencia de estructuras metálicas y troncos con púas para ejercicios “pecho tierra”.

Además de los castigos brutales para quienes no obedecían las órdenes de los instructores o "comandantes".

Hallan restos óseos en el Rancho Izaguirre

La FGR también detalló que se tiene un procesamiento del 64.44% del lugar, donde se han encontrado:



Fragmentos y multifragmentos de restos óseos

Elementos balísticos

Prendas de vestir

Objetos personales

Mediante el análisis genético, se sabe que los restos óseos pertenecen a un hombre, aunque aún no ha sido posible identificar a la víctima.

¿Cuántos detenidos van por el caso de Rancho Izaguirre?

Como parte de las investigaciones, las autoridades han logrado la detención de 47 personas relacionadas con el lugar.

Además, existen órdenes de aprehensión vigentes que continúan ejecutándose conforme avanzan las indagatorias.

Pese a estos avances, muchas familias piden que se les dé más detalles de las prendas localizadas, porque eso representa una posible pista sobre el destino de sus seres queridos.