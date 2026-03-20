Diputados se niegan a tipificar el reclutamiento forzado de menores; hay más de 30 mil niños afectados

En la víspera de abril, mes dedicado a la infancia, miles de niños en México enfrentan una realidad aterradora. Grupos del crimen organizado ejecutan el reclutamiento forzado para sus filas, mientras el Poder Legislativo voltea la mirada y se niega a tipificar esta práctica como un delito penal.

El pasado 4 de marzo, la Cámara de Diputados desechó 14 iniciativas de ley diseñadas para frenar esta tragedia. En lugar de actualizar el código penal, los legisladores decidieron mantener vigente la figura de "corrupción de menores", un término obsoleto que data de 1966.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, critica esta omisión y la califica como una condena para las infancias:

"Desecharon 14 iniciativas de ley para tipificar el reclutamiento forzado, para actualizar un tipo penal viejo y obsoleto. Hay que decir que en 2016 se intentó esta misma simulación. Ahora podemos afirmar que el principal aliado para el crimen organizado, para que se beneficie de la explotación de niñas, niños y adolescentes, es el propio Estado mexicano que se niega a legislar".

Reclutamiento del narco: El riesgo inminente para 30 mil menores

El mismo día que los diputados bloquearon la reforma, la familia de Martín, un adolescente de 14 años, reportó su desaparición en el estado de Durango. Su caso ilustra el peligro que acecha a la juventud mexicana ante la indiferencia de la clase política.

Malcom Aquiles, director de incidencia en políticas públicas de World Vision, revela la verdadera magnitud del problema a nivel nacional. Las cifras evidencian que, por lo menos, 30 mil niñas, niños y adolescentes ya participan o se ven involucrados en actividades delictivas derivadas de este secuestro criminal.

Grupos del crimen organizado ejecutan el reclutamiento forzado para sus filas; hay más de 30 mil casos en México|Azteca Noticias

Alerta internacional y ceguera oficial por el reclutamiento de menores

La inacción oficial permite que la delincuencia tome más fuerza cada día que pasa. Tania Ramírez, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señala que existen herramientas legales disponibles si el gobierno decide actuar y proteger a las víctimas.

"Tenemos como carta de navegación recomendaciones recientes del Comité de las Naciones Unidas dedicado a los derechos del niño. Ellos hicieron recomendaciones puntuales al Estado mexicano, por ejemplo, la tipificación del reclutamiento como reclutamiento forzado y el reconocimiento de ellos como víctimas", detalla la especialista.

El mundo observa esta tragedia con preocupación y los organismos internacionales exigen protocolos de protección para los menores de edad; sin embargo, en México, el Congreso mantiene la pasividad absoluta y abandona a la niñez frente al inmenso poder de los cárteles de la droga.

