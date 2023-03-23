Colombia captura a siete presuntos miembros del Cártel de Sinaloa

La Policía Nacional de Colombia reportó el miércoles 22 de marzo la captura de siete mexicanos acusados de pertenecer al Cártel de Sinaloa y solicitados en extradición por Estados Unidos por cargos de tráfico de narcóticos, incluído el fentanilo, y lavado de activos.

Las capturas, que se lograron con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fueron realizadas mediante la operación "San Martín" en Colombia así como en Guatemala y Grecia.

"Durante la investigación, se logró identificar que las intenciones de esta organización delincuencial era incursionar en la exportación y venta de la sustancia de fentanilo hacía Estados Unidos", dijo un comunicado de la Policía Nacional de Colombia,

"Esta organización (Cártel de Sinaloa), utilizaba aplicaciones digitales como el manejo de criptomonedas para el lavado de dinero, realizando transferencias a las billeteras electrónicas y posteriormente retiraban el dinero en efectivo para continuar con la cadena del blanqueo de capitales", agregó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó la operación en su cuenta de Twitter. "Tratando de producir fentanilo, lo peor de lo peor, esta banda del cártel de Sinaloa es capturada en Colombia en operación conjunta con Grecia y Guatemala", dijo el mandatario.

La @DIJINPolicia de la #PolicíaNacional en coordinación con @DEAHQ y @FiscaliaCol, en desarrollo de la operación "San Martín", capturó con fines de extradición hacia los #EstadosUnidos a siete integrantes del “cártel de Sinaloa”. #DiosYPatria pic.twitter.com/vh4zbByVG3 — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 22, 2023

Cártel de Sinaloa: productor y distribuidor de drogas

El Cártel de Sinaloa es considerada como una de las principales organizaciones criminales de México dedicada al narcotráfico y otras actividades delictivas, según fuentes de seguridad.

Colombia es considerado como el primer productor mundial de cocaína y en los últimos años emisarios de los carteles mexicanos se establecieron en el país para controlar los cultivos de hoja de coca, la calidad de la droga y garantizar los embarques que pagan con armas a los grupos armados ilegales, según estableció una investigación de Reuters.

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unido sigue señalando al Cártel de Sinaloa y al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los dos principales responsables del tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, preocupa sobremanera en Estados Unidos, sumido en la peor crisis de drogas de su historia, con 107,735 muertos por sobredosis o envenenamiento accidental entre agosto de 2021 y agosto de 2022.