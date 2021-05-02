Colombia: Duque retira proyecto de reforma tributaria

Iván Duque, presidente de Colombia, pidió este domingo al Congreso retirar la propuesta de reforma tributaria que desencadenó manifestaciones masivas durante los últimos días.

El mandatario precisó que en los próximos días presentará una nueva iniciativa que no incluya puntos que causen controversia en la sociedad colombiana.

"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera", declaró el presidente en un mensaje en el que estuvo acompañado por ministros de diferentes dependencias y la viceperesidenta del país, Marta Lucía Ramírez.

Desde el viernes pasado, el presidente había declarado que reformularía el proyecto que él mismo había impulsado y que generó un descontento social con manifestaciones masivas en plena pandemia de Covid-19, tomando distintos puntos de varias ciudades desde el pasado miércoles.

Te puede interesar: ¡Una más! Alejandra Orozco y Gaby Agundez consiguen plaza olímpica

¿Qué implicaba la reforma?

Entre otras cosas, la iniciativa contemplaba el aumento del IVA en bienes y servicios, además de la ampliación de la base de contribuyentes al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Estos puntos fueron los que generaron el descontento masivo entre la población colombiana.

De acuerdo con Duque, la reforma era necesaria para darle estabilidad fiscal al país, además de proteger los programas sociales de las comunidades más vulnerables y generar condiciones de crecimiento ante los efectos negativos provocados por la pandemia de Covid-19.

Por ahora, una nueva implementación temporal permitirá que empresas y miembros de las altas clases sociales paguen un impuesto temporal al patrimonio. Esta apuesta permitirá brindar un equilibrio fiscal temporal, además de que permitirá mantener la austeridad planteada por el gobierno y mantener el apoyo a programas sociales.

Se espera que esta iniciativa, que fue consultada entre partidos políticos, iniciativa privada y población en general, permanezca válida hasta que Duque presente la nueva propuesta de reforma.

Te puede interesar: ¡Hoy sale el Sol! ¿Qué nos espera en el nuevo capítulo de Luis Miguel?

