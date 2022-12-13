Colombia y ELN completan primera ronda de conversaciones

Representantes del Gobierno de Colombia y de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) culminaron el lunes en Venezuela su primer ciclo de diálogos y la próxima ronda será a inicios del 2023 en México, país que aceptó la invitación para ser parte de los garantes del proceso.

Las partes reanudaron sus negociaciones el pasado 21 de noviembre en Caracas con la intención de acabar con el conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado al menos 450,000 muertos entre 1985 y 2018.

En el proceso de diálogo los garantes oficiales son Noruega, Cuba y Venezuela, mientras a fines del mes pasado las partes acordaron invitar a Brasil, Chile y México para que cumplan esa misma función.

El embajador mexicano en Caracas, Leopoldo De Gyves, anunció en el acto de cierre del primer ciclo de negociaciones, en un hotel en Caracas, que su país aceptó la invitación para ser garante y "sede de la siguiente ronda de negociación que se llevará a cabo en enero del 2023".

El diplomático dijo que en los próximos días el Gobierno mexicano se pondrá en contacto tanto con el gobierno colombiano como con el ELN.

El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, dijo que trabajan con la idea de reanudar los diálogos en el primer trimestre del 2023 y que no le correspondía a esa delegación en la mesa decidir sobre un cese al fuego.

Colombia y el ELN también anunciaron previamente que invitarían a Alemania, Suecia, Suiza y España como acompañantes y que realizarían gestiones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos para que designe a un enviado especial a la mesa.

Reproducimos el 'Comunicado a la opinión pública: Culmina exitosamente el primer ciclo de los Diálogos de Paz', leído hoy, 12 de diciembre, desde la sede de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/u2Lqx2dooZ — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) December 12, 2022

Resultados de los díalogos de paz

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, reconoció el lunes en Bogotá que "hay una baja sensible en las actividades" del ELN desde que se restablecieron los diálogos de paz.

En un comunicado conjunto, el Gobierno de Colombia y el ELN aseguraron que llegaron a cuatro puntos de acuerdo, entre ellos que reconocen "la grave situación de violencia", por lo que suscribieron "un acuerdo parcial de atención de emergencias a partir de enero 2023" en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, en la costa del Pacífico, pero no dieron más detalles.

Además, dijeron que desde agosto a la fecha el ELN, que es acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, "ha dejado en libertad a 20 personas entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública".

Beltrán no respondió al ser consultado sobre cuántas personas mantenían aún retenidas.

El ELN, que tiene unos 2,400 combatientes, inició una negociación de paz en Ecuador en 2017 durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos que luego se trasladó a Cuba, pero su sucesor Iván Duque no la continuó debido a que el grupo rebelde no aceptó exigencias como la suspensión de hostilidades, a lo que se sumó un ataque en 2019 con un carro bomba a una academia policial en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos.

El ELN, al que pertenecieron sacerdotes católicos radicales, es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.