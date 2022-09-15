Colombia: ELN a favor de alto al fuego y seguir conversaciones de paz

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia está a favor de un alto el fuego bilateral para allanar el camino y reanudar las conversaciones de paz, dijo a Reuters Pablo Beltrán, el principal negociador del grupo guerrillero de izquierda, desde La Habana, Cuba. Beltrán afirmó que los rebeldes estarían unidos al regresar a la mesa de negociaciones

Pablo Beltrán, quien encabeza la delegación del ELN en Cuba, vive junto a otros delegados del ELN en La Habana desde 2019, cuando fracasó el primer intento de las conversaciones de paz. Afirmó que regresarán a Colombia en las próximas semanas con las debidas garantías de seguridad y, junto con camaradas del ELN en la selva, afinarán su estrategia antes de las próximas negociaciones de paz.

Beltrán, de voz suave, quien luchó con el ELN tanto en combates urbanos como rurales en Colombia, dijo que un alto al fuego bilateral anterior, ocurrido en 2017, fue "positivo" y debería "repetirse".

"No estamos en un plan ofensivo", dijo Beltrán en un barrio arbolado y tranquilo en las afueras de La Habana.

Los intentos anteriores de negociación con el ELN, que cuenta con unos 2,400 combatientes y está acusado de financiarse a través del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, no han avanzado en parte por la disidencia entre sus filas.

El negociador jefe del ELN, Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán", muestra cierto optimismo ante las negociaciones de paz con el Gobierno de Petro, pero se reconoce escéptico sobre un posible desarme y la propuesta de "paz total".



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¿Paz en Colombia?

La elección que puso como presidente de Colombia al izquierdista Gustavo Petro, exmiembro de la guerrilla M-19, ayudó a abrir la puerta a las nuevas conversaciones de paz. Petro ha prometido buscar la "paz total" mediante la implementación total de un acuerdo de paz de 2016 con los rebeldes de las FARC, ahora desmovilizados y el diálogo con las bandas criminales.

Los escépticos, sin embargo, cuestionan si el ELN, fundado en 1964 por sacerdotes católicos radicales y visto durante mucho tiempo como un grupo guerrillero impredecible y dividido entre varios frentes, puede llegar a un acuerdo con los negociadores del gobierno de Colombia. Beltrán descartó esas preocupaciones.

El martes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acordó que Venezuela serviría como garante en las negociaciones, un paso clave, dijo Beltrán, para permitir que los negociadores del ELN en Cuba se reúnan con otros líderes rebeldes que aún operan en Colombia y a lo largo de la frontera con Venezuela.

Después de eso, las conversaciones de paz con el gobierno, dijo, podrían reanudarse en "unas pocas semanas".