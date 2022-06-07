En Colombia, joven de 15 años mata a su vecina de 16 por un novio

En Santander, Colombia, una joven de 15 años mató a su vecina, de 16, tras una pelea entre las mujeres por un novio.

De acuerdo con las autoridades de Colombia, las dos adolescentes se citaron en el barrio Estoraques para iniciar una pelea debido a problemas con el novio de una de ellas. Las jóvenes llegaron a la cita con armas blancas y lamentablemente una perdió la vida.

Uno de los testigos narró para un medio local que la joven de 15 años de edad le clavó un cuchillo a la otra en el cuello, y cayó al suelo, donde permaneció hasta que llegaron los servicios de emergencia.

“Se citaron acá en el barrio para enfrentarse, una de las menores le clavó el cuchillo en el cuello a la otra, y esta cayó al suelo”.

Posteriormente, las autoridades informaron que la joven de 16 años murió en el hospital debido a la gravedad de la herida en el cuello. La adolescente que causó el daño fue aprehendida y llevada a un centro de reclusión en Bucaramanga.

Joven de 13 años mata a compañero de videojuegos

En otro caso, también ocurrido en Santander, Colombia, dos jóvenes de 13 años iniciaron una pelea debido al resultado de una partida dentro de un establecimiento de videojuegos.

El dueño del lugar sacó del lugar a ambos niños por su mal comportamiento, sin embargo,la pelea continuó fuera del establecimiento, hasta que uno de los niños hirió al otro con un arma punzocortante.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al joven al centro de asistencia social, donde minutos más tarde perdió la vida.

“Por un juego hay una pelea, salen a la vía pública con armas punzocortantes y uno de ellos agrede al otro y le causa la muerte. El deceso ocurrió horas después en un centro hospitalario”, indicó el comandante de la Policía de Bucaramanga a un medio local.

