Una mujer muerta y dos hombres heridos dejó un tiroteo en el campus de la Universidad Xavier en Nueva Orleans. El incidente ocurrió al terminar la ceremonia de graduación de los estudiantes, informó la policía local.

"Investigación en curso sobre tiroteo en el campus de la Universidad Xavier, en el área del Centro de Convocatorias", explicaron las autoridades locales mediante un mensaje compartido en redes sociales.

En el primer reporte la policía señaló que había tres personas heridas derivado del tiroteo registrado en la universidad de Nueva Orleans, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos en ambulancias. Mientras que el hombre que disparó fue arrestado en el lugar.

"La información inicial muestra tres víctimas con heridas de bala transportadas al hospital local a través de EMS. El sujeto ha sido detenido en la escena", compartió en su cuenta de Twitter la policía de Nueva Orleans.

#NOPDAlert: Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT — NOPD (@NOPDNews) May 31, 2022

Sin embargo, más tarde las autoridades compartieron que la mujer que resultó herida en el tiroteo murió en un hospital local por las heridas que llevaba, por lo que el incidente será investigado como un homicidio.

"Una de las víctimas de este incidente, una mujer, fue declarada muerta en un hospital local. El incidente ahora está siendo investigado como un homicidio", compartió la policía de Nueva Orleans.

¿Qué ocurrió en la universidad de Nueva Orleans?

De acuerdo con medios locales, al finalizar la ceremonia de graduación de la Universidad de Nueva Orleans se desató una pelea que terminó con un hombre disparando un arma en el estacionamiento afuera del Centro de Convocatorias.

Algunos testigos narraron que se escucharon alrededor de 12 disparos en la Universidad Xavier de Nueva Orleans.

El incidente en la Universidad Xavier de Nueva Orleans ocurrió una semana después del tiroteo en una primaria de Uvalde, Texas, que dejó 21 muertos, de los cuales 19 eran niños y dos maestras.

