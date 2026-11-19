Colombia puso en marcha un operativo para controlar la población de hipopótamos que habita en el departamento de Antioquia, iniciando con el proceso de eutanasia de 10 ejemplares.

La decisión responde al crecimiento descontrolado de esta especie invasora, cuya presencia en el país se remonta a la década de 1980, cuando el narcotraficante Pablo Escobar llevó cuatro animales africanos a su zoológico privado.

¿Por qué sacrificarán a 10 hipopótamos de Pablo Escobar?

Javier Valencia, director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), confirmó el inicio de las acciones y explicó que los ejemplares seleccionados representan un peligro para las comunidades cercanas.

La intervención forma parte del Plan de Manejo de Hipopótamos adoptado por el Ministerio de Ambiente en septiembre de este año.

Esta primera etapa se extenderá durante cinco meses e incluirá distintas estrategias, como educación ambiental, traslado de animales y control mediante eutanasia.

🦛⚠️ ¡Los hipopótamos de Pablo Escobar podrían tener un destino inesperado! Colombia tomó una polémica decisión para controlar su población 👇 pic.twitter.com/LMqeqcmGZA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 19, 2026

El funcionario justificó la decisión al señalar que Colombia debe cumplir con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que contempla medidas para controlar especies invasoras.

¿Cómo llegaron hipopótamos a Colombia?

El problema ambiental comenzó en la década de 1980 con los cuatro ejemplares introducidos por Pablo Escobar y se agravó con su reproducción descontrolada.

Para 2022, la población había alcanzado cerca de 200 ejemplares, por lo que las autoridades colombianas declararon a la especie como invasora y comenzaron a plantear alternativas para limitar su expansión.

En abril de este año se anunció un programa que contemplaba la eutanasia de al menos 80 hipopótamos durante el segundo semestre del año. Sin embargo, la propuesta generó diferencias dentro de las propias autoridades ambientales.

Pero en septiembre, el Ministerio de Ambiente informó sobre un memorando de entendimiento con distintas organizaciones para ejecutar el plan.