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IMPACTANTES VIDEOS: Declaran zona de desastre en Chile tras brutal aluvión; hay lesionados y damnificados
El presidente José Antonio Kast anunció la declaración de zona de catástrofe en el sector de Chile afectado por el aluvión.
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¡Se salió por la puerta grande! Narcotraficante escapa de un hospital en Ecuador
El delincuente se burló de la policía huyendo de un hospital donde estaba internado por un enfermedad cerebrovascular.
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OEA exige elecciones en Nicaragua y liberación de presos políticos
La Organización de los Estados Americanos exige que el gobierno de Nicaragua celebre elecciones, libere a los presos políticos y restaure la separación de poderes.
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Caso Christa Pike: estos son los países de América Latina donde mantienen la pena de muerte
Después de sobrevivir a dos inyecciones letales, el futuro de Christa Pike es incierto, reabriendo el debate sobre la pena de muerte a nivel mundial.
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"Le estamos haciendo justicia": Abaten a sujeto ligado a magnicidio de Miguel Uribe en Colombia
Abaten a alias Robinson Gutiérrez, cabecilla de la Segunda Marquetalia vinculado al ataque contra Miguel Uribe. Conoce los detalles del operativo.
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Tragedia en Machu Picchu: Soroche provoca muerte de turista mexicano mientras tomaba fotos
El adulto de 66 años, identificado como Álvaro Sánchez Pérez, sufrió una descomposición.
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