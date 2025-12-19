“No tiene que dar órdenes a militares": Colombia se niega a brindarle fuerzas armadas a Nicolás Maduro

En un momento de alta tensión regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro puso límites claros a la retórica de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro . Al ser cuestionado sobre la invitación del dictador a los soldados colombianos para formar un frente común contra Estados Unidos , Petro fue directo: "Él no tiene que dar órdenes a los militares".

El mandatario colombiano explicó que la única autoridad sobre el Ejército de Colombia emana de la soberanía nacional y del poder popular del país. Asimismo, señaló que, de la misma forma que él no puede mandarle nada al ejército venezolano, Maduro no debe intentar influir en las tropas colombianas.

🇨🇴🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: Petro deja solo a Maduro: “Él no tiene que dar órdenes a los militares de Colombia”.



El presidente Gustavo Petro rechazó la invitación que Nicolás Maduro le que hizo a los militares colombianos para se unieran a proteger la soberanía de Venezuela, insistiendo… pic.twitter.com/HVH6cVirfR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025

Postura de Colombia sobre dictadura de Maduro

Petro aprovechó el momento para definir su posición política frente a la crisis que atraviesa el país vecino. El presidente colombiano aseguró que no apoya una dictadura, pero fue igualmente enfático al decir que no respalda una intervención militar extranjera: "¿Apoyo una invasión? Ni por el chiras", sentenció con una expresión muy colombiana.

Para el líder del Pacto Histórico, la única salida válida es una negociación política y pacífica que sea decidida exclusivamente por el pueblo venezolano, rechazando cualquier intento de derrocar al régimen mediante la fuerza externa.

Qué le Nicolás Maduro a Colombia

Días atrás, las amenazas de Donald Trump , Maduro hizo un llamado público al "pueblo de a pie" y a las fuerzas militares de Colombia para defender la "soberanía de ambos países".

Maduro buscaba, a través de la diplomacia de defensa, evitar que el territorio colombiano sea utilizado como plataforma para un ataque o bloqueo contra Venezuela. Su intención era revivir el ideal de la "Gran Colombia" para frenar lo que califica como una "pretensión guerrerista" de la Casa Blanca.

🇻🇪🇺🇸 | Maduro dice que, a pesar de cualquier bloqueo naval de EE.UU. contra Venezuela, seguirá “produciendo y exportando crudo”. pic.twitter.com/IuKZFaB5vz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 19, 2025

Maduro busca intervención de la ONU ante amenazas de Trump

El intercambio de palabras entre Petro y Maduro ocurre bajo la sombra de las sanciones impuestas por Washington. Donald Trump ha aumentado la presión con un bloqueo total a los buques que transportan petróleo venezolano, una medida que ha llevado a Caracas a pedir una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU .

Con el apoyo de aliados como China y Rusia, Venezuela busca denunciar lo que considera una "agresión en curso". Mientras tanto, Colombia intenta mantener un equilibrio inestable: rechaza las órdenes de Maduro a sus generales, pero se opone a que el conflicto escale a una guerra regional.