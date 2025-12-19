Logo Inklusion Sitio accesible
“No tiene que dar órdenes a militares": Colombia se niega a brindarle fuerzas armadas a Nicolás Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó de forma tajante dar apoyo militar a Venezuela tras petición de Nicolás Maduro.

Petro reafirmó que la soberanía de los ejércitos debe respetarse sin injerencias externas.|Gobierno de Colombia - Reuters
Mundo

Escrito por:  Jimena Romero

En un momento de alta tensión regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro puso límites claros a la retórica de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro . Al ser cuestionado sobre la invitación del dictador a los soldados colombianos para formar un frente común contra Estados Unidos , Petro fue directo: "Él no tiene que dar órdenes a los militares".

El mandatario colombiano explicó que la única autoridad sobre el Ejército de Colombia emana de la soberanía nacional y del poder popular del país. Asimismo, señaló que, de la misma forma que él no puede mandarle nada al ejército venezolano, Maduro no debe intentar influir en las tropas colombianas.

Postura de Colombia sobre dictadura de Maduro

Petro aprovechó el momento para definir su posición política frente a la crisis que atraviesa el país vecino. El presidente colombiano aseguró que no apoya una dictadura, pero fue igualmente enfático al decir que no respalda una intervención militar extranjera: "¿Apoyo una invasión? Ni por el chiras", sentenció con una expresión muy colombiana.

Para el líder del Pacto Histórico, la única salida válida es una negociación política y pacífica que sea decidida exclusivamente por el pueblo venezolano, rechazando cualquier intento de derrocar al régimen mediante la fuerza externa.

Qué le Nicolás Maduro a Colombia

Días atrás, las amenazas de Donald Trump , Maduro hizo un llamado público al "pueblo de a pie" y a las fuerzas militares de Colombia para defender la "soberanía de ambos países".

Maduro buscaba, a través de la diplomacia de defensa, evitar que el territorio colombiano sea utilizado como plataforma para un ataque o bloqueo contra Venezuela. Su intención era revivir el ideal de la "Gran Colombia" para frenar lo que califica como una "pretensión guerrerista" de la Casa Blanca.

Maduro busca intervención de la ONU ante amenazas de Trump

El intercambio de palabras entre Petro y Maduro ocurre bajo la sombra de las sanciones impuestas por Washington. Donald Trump ha aumentado la presión con un bloqueo total a los buques que transportan petróleo venezolano, una medida que ha llevado a Caracas a pedir una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU .

Con el apoyo de aliados como China y Rusia, Venezuela busca denunciar lo que considera una "agresión en curso". Mientras tanto, Colombia intenta mantener un equilibrio inestable: rechaza las órdenes de Maduro a sus generales, pero se opone a que el conflicto escale a una guerra regional.

