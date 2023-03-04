Miles de muertos en Colombia por la violencia de grupos armados

Desde hace casi 60 años, los grupos armados en Colombia, entre los rebeldes de izquierda, los paramilitares de derecha y las bandas criminales han causado la muerte de al menos 450 mil personas.

Juliette de Rivero/funcionaria de la ONU

“Hemos visto el efecto de la violencia de los grupos armados en las regiones y por eso llamamos tantas veces a una política de desmantelamiento”.

Aunque sin mucho éxito, el presidente Gustavo Petro ha prometido poner fin al conflicto firmando acuerdos de paz o de rendición con los rebeldes y las bandas criminales restantes e implementando el acuerdo con las FARC. Actualmente su gobierno reinició conversaciones de paz con los rebeldes del ELN y acordó cese al fuego con grupos armados y dos facciones disidentes de las FARC.

Los asesinatos de líderes comunitarios y activistas sociales aumentaron a 116 en 2022, según el informe de la ONU, comparado con los 100 del año anterior. Los asesinatos en masa también aumentaron a 92 en comparación con los 78 del 2021. De acuerdo con un informe, casi 83 mil personas fueron desplazadas en 2022 a ausa de la violencia; mientras que los grupos armados reclutaron por la fuerza a 115 niños, 12 de los cuales sufrieron violencia sexual.

De Rivero dijo que si Colombia quiere reducir la violencia, la presencia estatal debe expandirse a las áreas rurales donde la gente carece de educación, salud y caminos.

Los comentarios se reforzaron durante una visita que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien dijo que Colombia también debe fortalecer el estado de derecho.

Búsqueda de acuerdos para frenar la violencia

El proyecto de 'Paz total' del presidente de Colombia Gustavo Petro planteaba desde su formulación un enorme reto: conseguir dialogar con las disidencias de las FARC. Una idea que defendía durante su campaña y que ahora desde el poder representa un gran reto porque en 2016 los grupos armados rechazaron el Acuerdo de Paz.

El mandatario también destacó que sumarse a la paz total debe ser un compromiso de todos los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio colombiano.

