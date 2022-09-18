Funcionarios colombianos se reúnen con disidentes de las FARC

Representantes del gobierno colombiano se reunieron con miembros de un grupo armado que surgió de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según mostraron el domingo fotos divulgadas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

El mandatario de Colombia, quien asumió el cargo el pasado agosto, prometió buscar "una paz total" implementando el acuerdo firmado en 2016 con las FARC y hablando con los llamados disidentes que rechazan el pacto, así como con bandas criminales.

En su cuenta de Twitter, Petro publicó dos imágenes que parecían mostrar al alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, en reunión con comandantes de una de las disidencias de las FARC, con el pie de foto "Comienza un diálogo".

Petro, quien militó en la desmovilizada guerrilla del M19, no dio más detalles y el gobierno de Colombia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las pancartas en el fondo de las fotos mostraban el nombre del Frente Comandante Jorge Suárez Briceño, la facción disidente de las FARC con la que estarían en práticas.

Varios lideres de los dos principales grupos disidentes han sido asesinados en los últimos meses, incluso al otro lado de la frontera en Venezuela.

Disidencias de las FARC

Las disidencias son organizaciones armadas terroristas conformadas inicialmente por algunos excombatientes de las FARC, cuyos miembros no se acogieron a los acuerdos de paz con el gobierno de

, y volvieron a las armas para el control territorial y actividades ilegales.

Según un informe oficial del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) de 2021, las disidencias de las FARC contarían con unos 5,200 combatientes y presencia en 123 municipios de Colombia. Sin embargo, en otras informaciones se habla de que tendrían hasta 7,000 miembros activos.

Las disidencias de las FARC están divididas en 23 grupos esparcidas en 25 municipios de Colombia.