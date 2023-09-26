Otra vez… Comandante, perro de Joe Biden, mordió a un agente del Servicio Secreto

Comandante, el perro de Joe Biden, nuevamente mordió a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos en la Casa Blanca; con esta van 11 veces que el pastor alemán de 2 años ataca a un oficial de seguridad.

De acuerdo con información de CNN, el incidente ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 20:00 horas (tiempo local), cuando un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto entró en contacto con la mascota del mandatario estadounidense.

El hombre fue atendido por personal médico dentro de la Casa Blanca, ya que no presentó lesiones severas por la mordedura de Comandante; actualmente ya se encuentra bien, informó la oficina de prensa.

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Informante de la Casa Blanca confirmó que "Commander", el perro más joven del presidente Joe Biden, mordió a un agente, quien fue atendido de inmediato, es el onceavo incidente del pastor alemán en casi un año 🤯 pic.twitter.com/3ZrQ37q9s1 — adn40 (@adn40) September 26, 2023

Comandante mordió a 11 agentes del Servicio Secreto de la Casa Blanca

El perro de Joe Biden ha estado involucrado en 11 incidentes de mordedura contra los agentes del Servicio Secreto de la Casa Blanca, el anterior ocurrió en noviembre del año pasado.

El oficial tuvo que ser hospitalizado, luego de que la mascota de 2 años de edad le mordiera los brazos y los muslos, afortunadamente, el hombre se recuperó por completo.

En julio, la Casa Blanca informó que Comandante se encontraba bajo nuevos protocolos de entrenamiento y correa para evitar que mordiera a alguien más, por el momento se desconoce si habrá más cambios en su entrenamiento.

En octubre se reportó otro ataque del perro, en ese momento, informaron que la primera dama Jill Biden “no pudo recuperar el control del perro” y éste atacó a un miembro de seguridad.

Mascotas de Biden muerden a oficiales del Servicio Secreto

Antes de que Comandante llegara a la Casa Blanca, Joe Biden tenía otra mascota: Major, un pastor alemán que también estuvo involucrado en incidentes de mordedura, por lo que en 2021 se mudó de hogar.