¿Cada vez te alcanza menos? Surtir la despensa representa un reto para millones de familias mexicanas debido al aumento del precios a lo largo del primer semestre 2026; te compartimos el alimentos que más subió durante este mismo periodo.

¿Cuál fue el alimento que más subió de precio en México 2026?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el huevo fue el alimento que más subió de precio durante el primer semestre 2026, que va de enero a junio de este mismo año.

Según el reporte, los pequeños comerciantes reportaron un alza del 15.2% al 36.9%.

Otros productos que aumentaron su costo

Otros de los productos que más subieron de precio a lo largo de estos seis meses fueron:

Bebidas refrescantes.

Cigarros.

Botanas.

📷 Boletín completo: https://t.co/MKJ4DD8XvR 📷Encuesta #28 completa: https://t.co/RWk0cIMPJJ https://t.co/jbAfqd3jmo — ANPEC (@ANPECmx) November 12, 2026

¿A cuánto está el kilo de huevo en México este 2026?

¡A prepara la cartera! El precio del huevo en México se ubica entre los $26 hasta los $60 pesos el kilo , según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, en regiones como Tijuana el huevo se ubica entre los $42 hasta los $79.50 pesos el kilo.

A lo largo del año, el precio del huevo logró ubicarse arriba de los $80 pesos el kilo, alcanzando su mayor aumento en lo que va de 20 años.

¿Por qué subió el precio del huevo en México durante 2026?