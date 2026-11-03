¿Qué alimento te sale más caro? El precio de la canasta básica en México para noviembre 2026

¿Un golpe más al bolsillo de los mexicanos? El precio de la canasta básica en México inicia un nuevo mes con cambios importantes en el costo de los alimentos y productos que la conforman, impactando al presupuesto familiar; te compartimos el costo de surtir la despensa.

El costo de la canasta básica podría variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los productos.

¿A cuánto está la canasta básica en México para noviembre?

El precio de la canasta básica para los primeros días de noviembre 2026 se ubica entre los $788.50 hasta los $896.00 pesos por familia , según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por otro lado, la La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el costo de la canasta básica se ubicó en $2 mil 141.86 pesos para una familia de cuatro integrantes.

¿A cuánto está la canasta básica en México?|PROFECO

Productos que más subieron de precio en México: ¿Qué sale máscaro?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) compartió la lista de alimentos y productos que subieron de precio en este último mes.



Cebolla - $43.91 pesos el kilo.

Naranja - $40.03 pesos el kilo.

Manzana - $52.44 pesos el kilo.

Chiles en escabeche - $30.88 pesos el kilo.

Avena - $48.03 pesos el kilo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de productos y otros artículos que subieron de precio durante la primera quincena de octubre.



Tomate verde.

Servicios de electricidad.

Calabacita.

Transporte aéreo.

Servicios profesionales.

Servicios turísticos en paquete.

Gas doméstico LP.

Suavizantes y limpiadores.

Vivienda propia.

Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

En septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.75% subyacente ▪️2.45% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/4a4Xjvvnt8 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 8, 2026

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

