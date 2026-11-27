La Comisión de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó mantener sin modificaciones la controvertida fórmula para distribuir las diputaciones de Representación Proporcional que se aplicará en las elecciones federales de 2027, pese a las recomendaciones de especialistas que plantearon revisar el mecanismo para evitar desequilibrios entre los votos obtenidos y los escaños asignados.

La decisión generó inconformidad entre los representantes de la oposición, quienes cuestionaron que el anteproyecto conserve los mismos criterios utilizados en 2024, cuando Morena y sus aliados consiguieron la mayoría artificial en la Cámara de Diputados, aunque en conjunto solo obtuvieron el 54% de los sufragios.

Oposición inconforme con decisión de la Comisión de Partidos Políticos del INE

PAN, PRI y Somos reprocharon a los tres consejeros integrantes de la Comisión que mantengan el acuerdo que permitió una sobrerrepresentación del oficialismo.

Durante la discusión, el representante priista Emilio Suárez cuestionó la utilidad del foro organizado por el instituto para analizar este tema, debido a que sus conclusiones no se reflejaron en la propuesta aprobada.

🚨 Académicos y partidos pidieron a los consejeros no repetir la fórmula de 2024, cuando @PartidoMorenaMx y sus aliados obtuvieron el 73% de las curules en San Lázaro con el 54% de los votos.



Entre las voces críticas estuvo el expresidente del IFE, José Woldenberg, quien… pic.twitter.com/AhvyuwnF1X — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2026

En tanto, el panista Víctor Hugo Sondón consideró que el anteproyecto no establece límites a la concentración del poder.

Por su parte, Marco Baños, representante de Somos, advirtió que mantener la fórmula sin cambios compromete el respeto al voto ciudadano y el pluralismo político en México.

Anteproyecto será discutido por el Consejo General del INE

Una vez avalado por la Comisión de Partidos Políticos, el documento será sometido a discusión del Consejo General del INE el próximo lunes, instancia que deberá determinar si lo aprueba en sus términos.

Las críticas de la oposición se suman a los planteamientos que anteriormente realizaron los exconsejeros electorales José Woldenberg y Jaqueline Peschard, quienes solicitaron al organismo revisar el modelo de asignación de diputaciones plurinominales para impedir que se produzcan diferencias excesivas entre el respaldo electoral de los partidos y su representación en el Congreso.