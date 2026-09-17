Notas
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Morena adelanta sus cartas para 2027 y MC responde: denuncia ante el INE
Morena ya definió coordinadores en 10 estados rumbo a 2027, pero Movimiento Ciudadano acusa un posible adelanto electoral y llevó el caso ante el INE.
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Lilly Téllez lleva al Senado caso de abogada perseguida por INE y FGR
La senadora presentó un punto de acuerdo para que la Cámara Alta se pronuncie sobre las actuaciones de autoridades contra la abogada y periodista.
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¡Revienta contra el INE! Marko Cortés acusa a Taddei de concentrar el poder para favorecer a Morena
Marko Cortés reaccionó a Guadalupe Taddei de concentrar atribuciones en el INE y cuestionó el criterio para validar boletas electorales sin doblar.
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¡Árbitro ausente!” Ricardo Anaya acusa al INE de quedarse de brazos cruzados ante violaciones a la ley
El coordinador del PAN en el Senado cuestionó la actuación del órgano electoral y puso bajo la lupa sus decisiones frente a partidos y aspirantes.
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¿Te afiliaron a un partido sin tu permiso? Dónde y cómo denunciar
¡No solo te des de baja! Puedes denunciarlo. Conoce las vías legales para castigar a los partidos que usaron tus datos sin permiso.
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"De mal en peor": Guadalupe Acosta exhibe la "doble vara" del INE por el cambio de color y los favores a Morena
Guadalupe Acosta responde a Guadalupe Taddei y exhibe la doble moral del INE tras vestirse de lila, color característico del gobierno capitalino.