La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una recomendación dirigida al Consejo General para ampliar hasta el 6 de junio de 2027 la vigencia de 4 millones 803 mil 344 credenciales para votar, cuya validez concluye el próximo 31 de diciembre de 2026. La medida abarca tanto las identificaciones expedidas en territorio nacional como en el extranjero, con el objetivo de garantizar el derecho al voto durante la jornada electoral del Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2026-2027.

#BoletínINE 📄 | Recomienda la CNV al Consejo General del INE ampliar la vigencia de las Credenciales para Votar que vencen el 31 de diciembre de 2026.



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De acuerdo con el comunicado emitido por el INE, la propuesta deberá seguir su trámite ante la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE) y posteriormente ser sometida a la aprobación definitiva del Consejo General del INE. El planteamiento se sustenta en el principio pro persona en materia de derechos humanos y en la obligación institucional de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía en el contexto del cierre de la campaña especial de actualización de credenciales, previsto para el 25 de enero de 2027.

Depuración del Padrón Electoral al concluir la jornada de 2027

Durante la sesión se precisó que, con corte al 31 de octubre de 2026, el Padrón Electoral se encontraba integrado por 104 millones 485 mil 67 registros y la Lista Nominal de Electores por 102 millones 580 mil 64 ciudadanos. De aprobarse la extensión, los más de 4.8 millones de registros incluidos en este supuesto podrán ser utilizados para votar en los comicios de junio y serán excluidos de manera definitiva del Padrón Electoral y de las Listas Nominales al día siguiente de la jornada electoral.

Asimismo, la CNV recomendó instruir a las áreas responsables del instituto para informar oportunamente a la población sobre esta ampliación y reforzar las campañas orientadas a incentivar la renovación ordinaria de los plásticos que pierden vigencia al cierre de 2026.