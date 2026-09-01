¿Cómo desbloquear el “Modo BTS” en Gemini? El truco para activar las funciones interactivas de la IA

Atención, ARMY. Hace unos días Gemini, la inteligencia artificial de Google, lanzó una experiencia especial para todos los fans del K-Pop, habilitando funciones especiales relacionadas con los integrantes de BTS, la banda surcoreana más famosa del mundo, pero ¿cómo activarlas?

¿Qué es el 'Modo BTS' en Google Gemini y cómo funciona?

El 'Modo BTS' en Gemini es parte de una experiencia interactiva temporal que une al grupo de K-Pop con la inteligencia artificial de Google, ofreciendo algunas dinámicas exclusivas para las y los fanas de la agrupación.

La función permite a los usuarios descubrir como RM, Jin, Suga, J-Hope, V y Jung Kook utilizan esta herramienta de Inteligencia Artificial.

"La función de BTS proporciona un espacio intuitivo para explorar momentos seleccionados por los miembros, aprender idiomas, seguir cada momento de BTS y dar vida a ideas creativas", explicó Gemini.

Pasos para activar el 'Modo BTS' en Gemini

Para activar el 'Modo BTS' en Gemini, lo único que tienes que hacer es abrir la plataforma de la Inteligencia Artificial de Google y colocar alguno de estos tres comandos secretros: "Unlock BTS", "Desbloquear BTS" o el código: "7777".

Una vez tecleado uno de estos comandos, la plataforma desplegará un menú interactivo con cuatro actividades especiales; te compartimos las funciones disponibles:



Preguntas de los integrantes: Explora, con ejemplos reales, lo que cada uno de los miembros busca en Gemini durante su día a día.

durante su día a día. Adivina la canción: Un juego de acertijos basados en emojis y letras para describir algunos temas musicales de BTS .

. Aprende hablar en coreano: Ayuda a los fans a practicar algunas frases y otras expresiones básicas en el idioma.

Seguimiento de la gira: Cuenta con un calendario interactivo, además de resúmenes con las noticias más recientes de la agrupación.

"Gemini te ofrece un resumen diario de las noticias de tendencia de las últimas 48 a 72 horas, junto a un calendario de dos semanas que se sincroniza automáticamente con tu zona horaria local", explica la Inteligencia Artificial de Google a través de un comunicado.