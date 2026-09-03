Hoy No Circula: los únicos autos que pueden salir este jueves 3 de septiembre
El Hoy No Circula aplica restricciones para determinados autos en la CDMX y en el Edomex; revisa las multas y horarios del programa.
El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este jueves 3 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que no se activara la Fase 1 de Contingencia Ambiental.
Consulta en Azteca Noticias si tu vehículo puede salir de casa, o el valor de la multa por incumplir la medida que opera en las 16 alcaldías de la capital y en 40 municipios del Edomex.
¿Cómo opera el Hoy No Circula este jueves 3 de septiembre?
Las restricciones buscan reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la región. De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves deben suspender circulación los siguientes autos:
- Engomado color verde
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
El horario de la restricción es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y aplica únicamente en la región del Valle de México, sin incluir Morelos o Hidalgo.
¿Quiénes sí pueden circular este jueves?
No todos los vehículos están sujetos a estas limitaciones. Este jueves sí pueden transitar sin inconvenientes:
- Autos con holograma 0 y 00
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público
- Unidades de emergencia y servicios urbanos
- Autos con permiso para personas con discapacidad
También es importante considerar que los vehículos con placas foráneas deben acatar estas disposiciones cuando circulan dentro de la zona metropolitana.