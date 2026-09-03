Hoy No Circula: los únicos autos que pueden salir este jueves 3 de septiembre

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este jueves 3 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que no se activara la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Consulta en Azteca Noticias si tu vehículo puede salir de casa, o el valor de la multa por incumplir la medida que opera en las 16 alcaldías de la capital y en 40 municipios del Edomex.

¿Cómo opera el Hoy No Circula este jueves 3 de septiembre?

Las restricciones buscan reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la región. De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves deben suspender circulación los siguientes autos:



Engomado color verde

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

El horario de la restricción es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y aplica únicamente en la región del Valle de México, sin incluir Morelos o Hidalgo.

¿Quiénes sí pueden circular este jueves?

No todos los vehículos están sujetos a estas limitaciones. Este jueves sí pueden transitar sin inconvenientes:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Unidades de emergencia y servicios urbanos

Autos con permiso para personas con discapacidad

También es importante considerar que los vehículos con placas foráneas deben acatar estas disposiciones cuando circulan dentro de la zona metropolitana.