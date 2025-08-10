¿Te robaron tu celular en vacaciones? Así puedes bloquearlo a distancia y proteger tus datos personales

La delincuencia en México ha aumentado de manera alarmante, por ello, en caso de sufrir el robo de un celular, lo más importante es actuar rápido para poder proteger tu información, pero ¿cómo bloquearlo a distancia?

¿Cómo bloquear tu celular a distancia si fuiste víctima de un robo?

¡Cuida tus datos! Existen distintas maneras para bloquear el celular a distancia, todo dependerá del modelo que se tenga, ya que para desactivar el dispositivo se realiza un proceso distintos.

ANDROID

Los usuarios pueden utilizar la herramienta de “Encontrar tu movil”, una vez adentró, se despegará una ventana con los dispositivos vinculados a tu cuenta de Gmail.

Después, selecciona el botón “Busca y bloquea"; al confirmar la acción, el celular quedará bloqueado y los datos se borrarán inmediatamente para proteger a las y los usuarios.

¿Qué hacer si me roban el celular?|UNSPLASH

IOS

Existe una herramienta de “Buscar” en el portal de iCloud, para tratar de rastrear y bloquear el celular de manera definitiva, una vez activada esta opción, la información almacenada se borrará automáticamente del dispositivo.

Ahora, si solo perdiste el celular, Google cuenta con una herramienta que ofrece otras acciones como llamar al teléfono para que puedas localizarla con el sonido o la vibración.

Consejos para evitar el robo de tu celular

¡Toma precauciones! Es importante tomar algunas medidas de seguridad para evitar el robo de los celulares, por ello, algunos expertos brindan algunos consejos para evitar que tus dispositivos caigan en manos equivocadas.



Mejorar medidas de seguridad. Utiliza fuertes métodos de bloqueo, configura la contraseña fuere, además, puedes utilizar tu huella digital o reconocimiento facial.

Aplicaciones de localización y seguridad. Activa la opción de “Encontrar mi dispositivo” en los celulares Android o en “Buscar” en los dispositivos iPhone.

Lleva tu celular en bolsillos interiores o en bolsas con cierre. Evita guardar el celular en bolsillos traseros o en bolsas delanteras de mochilas y bolsos.

Además, expertos recomiendan no utilizar el celular en semáforos dentro del coche, ya que podrían ser arrebatados, ya que este es uno de los robos más comunes que existen en México.