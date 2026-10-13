Bolsas, petróleo y dólar: así cerraron la jornada de este lunes

La jornada financiera de este lunes 12 de octubre de 2026 dejó resultados mixtos en Wall Street, mientras la Bolsa Mexicana de Valores avanzó. El petróleo también registró movimientos al alza, en medio de las tensiones geopolíticas y la expectativa por nuevos datos económicos en Estados Unidos.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la sesión con ganancias. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) avanzó 1.06%, hasta los 66,746.78 puntos, de acuerdo con los datos del Banco de México, que cita como fuente a la propia institución bursátil.

El indicador sumó 698.21 puntos respecto al cierre previo, con lo que extendió el avance registrado al final de la semana pasada.

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

Los principales índices de Wall Street terminaron con resultados mixtos. El Dow Jones subió 0.38%, a 51,850.55 puntos; el S&P 500 retrocedió 0.06%, a 7,807.24 unidades, y el Nasdaq Composite perdió 0.44%, para cerrar en 27,245.90 puntos.

La jornada estuvo marcada por la cautela de los inversionistas ante los próximos reportes de inflación en Estados Unidos y el inicio de la temporada de resultados empresariales. Además, las acciones tecnológicas enfrentaron presión, mientras el sector energético se benefició del encarecimiento del petróleo.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy?

Los precios internacionales del petróleo subieron este lunes, impulsados por las preocupaciones sobre el suministro energético ante el aumento de las tensiones en Medio Oriente.

El West Texas Intermediate (WTI) cerró en 93.74 dólares por barril, con un avance de 2.06%. Por su parte, el Brent del Mar del Norte terminó en 106.65 dólares, un incremento de 1.84%, de acuerdo con los precios reportados por Reuters.

Los ataques contra instalaciones y objetivos vinculados al sector energético elevaron la preocupación por posibles interrupciones en el suministro, pese a las expectativas de mayores exportaciones de diésel ruso.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy?

Este lunes 12 de octubre de 2026, el dólar estadounidense se cotizó en Banco Azteca en 17.15 pesos a la compra y 18.94 pesos a la venta.

El precio puede variar durante el día, por lo que se recomienda verificar la cotización directamente con el banco antes de realizar una operación.