La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se mantuvo con cambios en la jornada de hoy martes 3 de noviembre de 2026. Conoce aquí cuál fue el cierre y los ajustes en los mercados financieros ante las elecciones en Estados Unidos.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 3 de noviembre 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cerró a la baj con -0.12% con 68,629.46 puntos este 20 de noviembre de 2026.

¿En cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 20 de noviembre 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 20 de noviembre de 2026 en $17.20 pesos la compra y en $19.69 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Cambios en Wall Street hoy 20 de noviembre 2026

Las acciones estadounidenses extendieron su caída el viernes, y tanto el S&P 500 como el Dow Jones confirmaron correcciones después de que el trascendental debut de Anthropic no tuviera éxito, lo que exacerbó las preocupaciones sobre el comercio de IA que ha impulsado el repunte del mercado de valores de este año.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con fuertes pérdidas. El Dow Jones y el S&P 500 se encuentran ahora más de un 10 % por debajo de sus máximos históricos de cierre, lo que confirma que ambos índices han entrado en una fase de corrección.

El índice de referencia S&P 500 registró su séptima caída consecutiva, su racha de pérdidas más larga desde febrero de 2020.

El S&P 500 y el Dow Jones registraron sus mayores pérdidas porcentuales semanales desde abril de 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció su paquete arancelario de “día de la liberación”, que sacudió los mercados.

La caída semanal del Nasdaq fue la mayor desde marzo de 2020. El índice, con gran peso del sector tecnológico, ha entrado en terreno negativo en lo que va del año.

El promedio industrial Dow Jones cayó 949,73 puntos, o un 1.93%, hasta los 48.147,33

cayó 949,73 puntos, o un 1.93%, hasta los 48.147,33 S&P 500 perdió 265,41 puntos, o un 3.70%, hasta los 6.910,42

perdió 265,41 puntos, o un 3.70%, hasta los 6.910,42 El Nasdaq Composite perdió 1.261,47 puntos, o un 5.28%, hasta los 22.617,73

Jornada en el petróleo hoy 3 de noviembre 2026

El petróleo subió al final de la jornada del viernes debido a que podrían reaparecer las preocupaciones sobre posibles ataques en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, y los operadores estaban comprando crudo antes del feriado de Acción de Gracias de la próxima semana, y se espera que muchos operadores estén fuera del mercado durante gran parte de la próxima semana.

Los futuros del crudo Brent cerraron a 92,57 dólares el barril, con un alza de 59 centavos, o un 0,64%. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. para diciembre finalizaron a 83,98 dólares el barril, con un alza de 77 centavos, o un 0,93%.