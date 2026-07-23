El error al calmar los berrinches de los niños y cómo la UNAM te enseña a controlarlos

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece una solución científica a uno de los mayores retos de la paternidad, los berrinches en los niños. La idea de esta iniciativa es permitir prevenir conductas agresivas, complejas, problemas de salud mental que permeen en el futuro y afecten en desarrollo del infante a través de un programa dirigido a madres, padres, cuidadores e incluso docentes con menores de edad a su cargo que deseen inscribirse en las sesiones gratuitas para adquirir este conocimiento.

#BoletínUNAM La Facultad de Psicología de la UNAM te ayuda a manejar la conducta de tu niña o niño > https://t.co/1misBHym3l pic.twitter.com/o0nvFLdkRp — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) July 22, 2026

De acuerdo con el comunicado de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, este curso te servirá para adquirir estrategias efectivas de crianza sana que ayuden directamente a tu relación con el niño y a mejorar su desarrollo personal.

¿Cómo es el curso de crianza positiva de la UNAM para niños berrinchudos?

El Programa de Crianza Positiva en el Hogar de la UNAM capacita a los adultos mediante un curso de 8 horas divididas en 4 sesiones, y está disponible en el momento en el que el usuario decida registrarse a través de modalidades presenciales o virtuales en la plataforma universitaria Aprendo Más.

Este programa es ideal para los padres de familia con hijos de entre 18 meses y hasta 10 años, por lo que se recomienda tomarlo incluso antes de que el niño nazca, cuando cumplen los 2 años (que es cuando las agresiones se hacen presentes) o a los 6 años, que es cuando entran a la primaria y aumentan los retos en su conducta.

UNAM advierte sobre el peligro que los niños usen celulares

Debido a que la generación actual de niños, pertenecientes a la generación alfa y beta, se entretienen con las "nanas digitales", la doctora Silvia Morales Chainé advirtió sobre el peligro de usar celulares o tabletas para calmas a los niños, ya que, genera los siguientes problemas



Fomenta el aislamiento

Aumenta la ansiedad

Genera síntomas depresivos al evitar la comunicación "cara a cara"

La clave del éxito según la UNAM es que la estrategia no elimina la corrección, sino que enseña a dar las instrucciones claras, establecer rutinas y desplazar las conductas agresivas y negativas a través del reconocimiento de logros y capacidades del niño.

Recuerda que el registro oficial y el acceso al programa se encuentra en la plataforma de la UNAM.