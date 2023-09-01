A partir de este viernes, la refinería Dos Bocas comenzará a producir petrolíferos

En el marco de la presentación de su quinto Informe de Gobierno desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que a partir de este viernes 1 de septiembre, la refinería Dos Bocas comenzará a producir petrolíferos.

Tras el anuncio, el salón se llenó de palmas para el mandatario, pues la refinería Dos Bocas es uno de los megaproyectos más importantes y, a pesar de que la primera etapa fue inaugurada el 1 de julio de 2022, este viernes AMLO destacó los avances en la producción de petrolíferos.

Vamos hacia la autosuficiencia energética. pic.twitter.com/Zn4ZKZgqkl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 1, 2023

Refinería Dos Bocas producirá 290 mil barriles diarios de gasolina

Aunado a ello, López Obrador destacó que para finales de este año, la refinaría Dos Bocas estaría produciendo 290 mil barriles al día de gasolina. Buscará que en el país se produzca la gasolina de todo el país y se procese todo el petróleo crudo, pues el objetivo es que no se compre el combustible en el extranjero, además de que los precios no aumentarán.

Desde Campeche, el morenista también informó que para finales de este año se concluirá con la construcción de la planta coquizadora de Tula, en Hidalgo, y en julio de 2024, la de Salina Cruz, en Oaxaca. En ese sentido, destacó que ambas tuvieron una inversión de 6 mil 500 millones de dólares y tienen una capacidad de convertir 160 mil barriles diarios de combustibles de más calidad y menos contaminantes.

También indicó que la refinería Deer Park ya se pagó y procesa 340 mil barriles diarios.

AMLO realiza recorrido por refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco

Tras el aviso de que la refinería comenzaría a producir prolíferos desde este viernes, se refirió a la secretaria de Energía del Gobierno de México (Sener), Roció Nahle, para buscar su aprobación: "¿Así es, no Rocío?".

Recibimos al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ en la refinería Olmeca en Dos Bocas quien, junto a la ingeniera @rocionahle, realizó un recorrido por esta magna obra. #DosBocasdeClaseMundial pic.twitter.com/98N28PjR7H — Refinería Olmeca-Dos Bocas (@RefineriaDosBoc) September 1, 2023

Previo a su arribo a Campeche, López Obrador visitó la refinería para dar un recorrido el pasado 31 de agosto, donde la secretaria de Energía la calificó como "una feliz y cálida recepción".