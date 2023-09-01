Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el minuto a minuto en vivo del quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual se lleva a cabo desde el estado de Campeche este viernes 1 de septiembre.

5º Informe de Gobierno https://t.co/WclqVhJ8DO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 1, 2023

Minuto a Minuto del quinto Informe de Gobierno de AMLO

Concluye el quinto Informe de Gobierno de AMLO desde Campeche

11:40 HORAS

"Nada de corrupción, extravagancias, nada de racismo, democracia sí, oligarquía, no, justicia sí, pobreza y desigualdad no. ¡Que viva Campeche! ¡Viva México! ¡Viva México!", así concluyó AMLO con su Informe de Gobierno.

Posteriormente, comenzó a sonar el Himno Nacional Mexicano para despedir al presidente López Obrador.

#QuintoInforme | Así concluyó su mensaje por quinto informe de gobierno del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/4cXd0BVjQM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

11:38 HORAS

"En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con nuestra misma estrategia, (...) dándole preferencia a los más pobres y más necesitados", reiteró que por el bien de todos, primero los pobres.

11:37 HORAS

"Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba sino abajo los privilegios", reiteró. Dio las razones del por qué la inversión en el sur y sureste, pues dijo que era justo y necesario, ya que por décadas había decrecimiento.

11:35 HORAS

"Que haya bajado la pobreza no quiere decir que le haya ido mal a los de arriba, empresarios y banqueros han reicbido ganancias", señaló.

AMLO destaca que 5 millones de personas han salido de la pobreza durante su mandato

11:32 HORAS

5 millones de personas salieron de la pobreza, además, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Siendo los más beneficiados los estados del sur y del sureste.

#QuintoInforme | El presidente @lopezobrador_ presume que en su administración cinco millones de personas dejaron de ser pobres pic.twitter.com/MTjYu6J2EN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

11:29 HORAS

"Eso es lo que estamos demostrando, además hemos también considerado relevante que se convirtió en una realidad nuestro sueño, entre todos y desde abajo hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad (...)".

AMLO afirma que en su gobierno no hay tortura ni se desaparece a nadie

11:27 HORAS

"No se ordenan masacres. Que nunca más se vuelva a usar la fuerza bruta para combatir problemas sociales". Aunado a ello negó la existencia de un narco-estado.

Mexicana de aviación comenzará a operar en diciembre de 2024

11:26 HORAS

AMLO destacó el rescate de Mexicana de aviación que comenzará a operar en diciembre de 2024.

AMLO habla sobre la reducción de la inseguridad en el país

11:20 HORAS

El mandatario destacó que la paz es fruto de la justicia, los delitos se han reducido en 24%, el homicidio en 17%, el robo en 26%, el femicidio en 29%, el robo de vehículo en 44% y el secuestro en 80%.

#QuintoInforme | El presidente @lopezobrador_ destaca reducción de delitos como el feminicidio, robo a vehículos y secuestro pic.twitter.com/R19Ti4nduo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

AMLO reconoce a la Sedena y a la Semar por sus diversas labores en la seguridad pública.

Refinería Dos Bocas en Tabasco

11:18 HORAS

El presidente destacó que para finales de este año, la refinaría Dos Bocas estaría produciendo 290 mil barriles al día de gasolina. Buscará que en el país se produzca la gasolina y se procese todo el petróleo crudo.

Inauguración de la primera etapa del tren Interurbano Toluca-Ciudad de México

11:12 HORAS

El mandatario destacó que ya casi será la inauguración de la primera etapa de Toluca a Ciudad de México y saludó al gobernador Alfredo del Mazo. Dijo que el tren ya está bautizado como "El Insurgente" en honor a Miguel Hidalgo.

Vías férreas de Coatzacoalcos a Palenque

El presidente habló del avance en las vías férreas de Coatzacoalcos a Palenque.

AMLO celebra el megaproyecto Tren Maya

El mandatario destacó su megaproyecto más reconocido, el Tren Maya. "Es la más importante que se esté construyendo el mundo", afirmó. Dio un espacio para agradecer a las empresas que están trabajando en la construcción del proyecto.

"Ya lo saben son 20 estaciones, 14 paraderos, transportará con rapidez por cinco, y van a visitar la bella región, selva, flora, fauna y majestuosas ciudades del México Antiguo”.

#QuintoInforme | Garantiza el presidente @lopezobrador_ que obras prioritarias del sureste se inauguran antes de que acabe su gobierno. Resalta Aeropuerto de Tulum y #TrenMaya pic.twitter.com/jwsDxAVtaS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

AMLO destaca construcción del nuevo aeropuerto de Tulum

Desde el año pasado se inauguró el AIFA y se está construyendo el nuevo aeropuerto de Tulum "Enrique Carrillo Puerto, el cual estará concluido a finales de este año.

11:08 HORAS

Destacó las carreteras que suman mil 44 kilómetros sin pagar peaje.

AMLO destaca la cobertura del programa "Internet para todos"

11:04 HORAS

111 mil 548 comunidades ya pueden conectarse a internet, una cobertura total, incluyendo a todas las empresas, de 118 millones de habitantes. En marzo del año siguiente se tiene la meta de que puedan conectarse el 94% de los mexicanos.

#QuintoInforme | El presidente @lopezobrador_ destacó el avance en la conectividad que tienen los mexicanos y reconoció a empresas privadas que han desplegado infraestructura en el país pic.twitter.com/QJqMK3tW2t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

11:02 HORAS

Destacó el apoyo al deporte del país, 292 canchas de basquetbol, 69 campos de béisbol, 24 pistas de atletismo y 11 albercas.

10:59 HORAS

AMLO destacó programas sociales para apoyar a las culturas indígenas del país.

Asimismo, agradeció a los gobiernos de otros países, como Italia, que recuperan piezas arqueológicas robadas. Adicionalmente, destacó la importancia de la construcción del Archivo General Agrario Nacional en el centro del capital.

10:58 HORAS

AMLO celebra la nacionalización del Litio. Aunado a ello, dijo "Agradezco y reconozco a quienes llevan a cabo los Fandangos por la lectura en todo el país, incluida mi compañera y esposa, Beatriz Gutiérrez".

#QuintoInforme | Por primera vez en un informe, el presidente @lopezobrador_ aplaudió la labor de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en su administración pic.twitter.com/cjE02mepX5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

AMLO habla sobre Zoé Robledo y las próximas elecciones 2024

10:54 HORAS

López Obrador destacó que Zoé Robledo, titular del IMSS, estaba bien posicionado en las encuestas para buscar la gubernatura de Chiapas; sin embargo, le dio preocupación, pues pensó en quién poner en su lugar.

#QuintoInforme | El presidente @lopezobrador_ resalta que Zoé Robledo renunciará a sus aspiración a la gubernatura de #Chiapas para quedarse al frente del IMSS-Bienestar pic.twitter.com/idqjBPIZRe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

Sistema de salud de los mejores del mundo, promesa de AMLO para el final de su sexenio

López Obrador destacó que ahora "está más seguro" de que México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

Creación de megafarmacia en el Estado de México

AMLO reiteró que la construcción de una megafarmacia se llevará a cabo y estará en el Edomex: "En dos, tres meses más, vamos a tener una farmacia en el Estado de México, donde se van a tener todos los medicamentos, no va a faltar uno, todos los que haya en el mundo, van a estar en esa farmacia", destacó.

López Obrador afirma que se está mejorando con el abasto de medicamentos

10:44 HORAS

AMLO destaca el programa IMSS-Bienestar y reitera que la salud es un derecho universal. Aunado a ello, dice que los medicamentos ya son comprados en todos los países del mundo y "estamos mejorando el abasto de medicamentos en centros de salud y hospitales".

En ese sentido, habló sobre la contratación de más médicos y médicas, acusó que la pandemia y la corrupción han sido los responsables de la calidad del sector salud.

López Obrador habló sobre la pandemia y el actuar del gobierno: "En 6 meses ya habíamos a vacunado a todos los adultos mayores de México con una dosis", afirmó.

10:40 HORAS

907 mil trabajadores de educación han sido beneficiados, además de que se han aumentado los salarios de maestras y maestros. El salario mensual promedio es de 16 mil pesos.

AMLO reitera que mandará una iniciativa de reforma para el Poder Judicial

10:39 HORAS

Reitera que va a mandar una iniciativa para reformar al Poder Judicial por el nivel de corrupción y "derroche de recursos". Esto, para que los ministros sean electos por el pueblo y no los designe la "élite del poder político y económico de México".

10:35 HORAS

12 millones de becas para hijos de familias pobres, además de que han entregado a sociedades de padres y madres de familia en "La escuela es nuestra". Funcionan 200 universidades para el Bienestar de Benito Juárez.

Aunado a ello, celebró la entrega de los libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en escuelas. Destacó el caso de Coahuila y Chihuahua, donde se interpusieron controversias para evitarlo. "Agradezco que 30 de 32 gobernadores hayan aceptado la entrega de los libros de texto básicos".

AMLO destaca que más de 2 millones han sido beneficiados con el programa "Jóvenes construyendo el futuro"

10:32 HORAS

Afirma los jóvenes a los que antes se les llamaba "ninis", ahora son contratados en actividades productivas. 2 millones 643 mil jóvenes han sido beneficiados con el programa "Jóvenes construyendo el futuro".

#QuintoInforme El presidente @lopezobrador_ aseguró que en lo que va de su gobierno más de 2 millones de jóvenes han conseguido empleo formal. Según él esto es gracias al impulso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pic.twitter.com/vGtQ2AyfaH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

AMLO destaca que se tiene que atender de manera especial a los jóvenes, desde que llegó al poder, 100 mil millones de pesos han sido invertidos en el programa.

10:30 HORAS

"Sembrando vida es el mejor programa de reforestación del mundo", afirmó.

10:28 HORAS

Destaca la pensión, aplicada de manera universal, a personas con capacidades diferentes. Menciona que el presupuesto ha permitido dar pensiones para distintos sectores, como es el caso de los pequeños y medianos productores del país, de quien, además afirmó, les compra el gobierno federal.

López Obrador destaca la venta del avión presidencial en su quinto Informe de Gobierno

10:27 HORAS

AMLO destaca la venta del avión presidencial. El presupuesto para el gobierno federal para este año 600 millones es de pesos, es decir, seis veces menos, según el mandatario. Además de que no han comprado vehículos nuevos para el gobierno.

AMLO destaca el combate al huachicol

10:25 HORAS

AMLO afirma que ahora se combate el huachicol y no se entregan contratos “leoninos” a traficantes de influencias, pues la austeridad es una realidad y no solo un lema.

Destaca que no hay sueldos excesivos para funcionarios, ni cajas de ahorro especial, viáticos, turismo político al extranjero, "ya desapareció".

10:23 HORAS

"Durante los primeros 6 meses de este año, hemos sido el principal socio comercial de Estados Unidos", destaca.

La clave para lograr estos resultados, dice, está en no permitir la corrupción: "Parece algo elemental, sencillo, hasta simple, pero de eso depende, del progreso con justicia en nuestro país".

AMLO destaca que el peso es la moneda que más se ha fortalecido

10:22 HORAS

"Después de la pandemia ha crecido la economía en más de 3% anual, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar".

#QuintoInforme | El presidente @lopezobrador_ presumió la fortaleza del peso y las reservas que mantiene el país pic.twitter.com/dho7CJDtlf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

10:20 HORAS

AMLO explica en qué consiste el modelo de la Cuarta Transformación, el cual explica en la frase "primero los pobres". Destaca la creación de empleos y la gobernabilidad, así como la paz social.

"Hay 22 millones de trabajadores inscritos en el IMSS", menciona que el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207.

#QuintoInforme | El presidente @lopezobrador_ destacó que hay más 22 millones de trabajadores inscritos en el #IMSS y que el salario mínimo pasó de 80 a más de 200 pesos al día pic.twitter.com/jbMXPLtEIA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

10:18 HORAS

"Ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano (...) es eficaz y funciona de manera excepcional. En este quinto informe presento hechos que así lo comprueban", mencionó.

10:15 HORAS

AMLO toma el micrófono: "Amigas, amigos ,mexicanas, mexicanos, querido pueblo de Campeche, me da mucho gusto estar aquí con ustedes". Reconoce al estado de Campeche por su historia y explica que por eso decidió rendir el informe desde ahí.

Asimismo, reconoció a Campeche por la contribución al país, la cual presumió a los corruptos con la frase: "Toma tu champotón".

10:13 HORAS

Se entona el Himno Nacional Mexicano en el Centro de Convenciones.

10:10 HORAS

El presidente López Obrador saluda al pueblo de México en su Informe de Gobierno. Es recibido con aplausos y consignas como "¡Es un honor estar con Obrador!".

Gobernadores llegan al quinto Informe de Gobierno de AMLO

Algunos gobernadores comenzaron a llegar al Centro de Convenciones donde el presidente dará su Informe, como el de Sinaloa, Oaxaca, Michoacán y Durango. De igual manera, algunos miembros del gabinete y funcionarios del gobierno arribaron al lugar.

Con los gobernadores en el 5o Informe del Presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/p9pjfEFWLv — Martí Batres (@martibatres) September 1, 2023

¿A qué hora ver en vivo el informe presidencial de López Obrador hoy?

El Informe de Gobierno de AMLO podrá ser seguido por la población a partir de las 10:00 horas, (tiempo centro de México) en las redes sociales oficiales del gobierno federal, como es el caso de las cuentas del mandatario; así mismo el minuto a minuto en el portal de FIA. Se tiene previsto que dure entre 1 hora a 1:30.

¿Por qué el Quinto Informe de Gobierno de AMLO se realiza en Campeche?

El quinto Informe de Gobierno de AMLO se llevará a cabo en el estado de Campeche, ya que después de rendir cuentas, el mandatario realizará un recorrido por el Tren Maya a baja velocidad en la estación Campeche. Esto porque coincide con la supervisión que hace cada 15 días del megaproyecto.

#Campeche | Comenzaron a llegar invitados especiales a Centro de Convenciones para escuchar mensaje por quinto #Informe de Gobierno del presidente @lopezobrador_.



📹 | @IrvingPineda pic.twitter.com/kZ0BLp8rOI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2023

¿Con qué pendientes llega AMLO a su Quinto Informe de Gobierno?

Desde el 1 de julio de 2021, el mandatario dio por cumplidos 98 de sus 100 compromisos; sin embargo, hasta la fecha hay más de dos faltantes:

