Así puedes imprimir tu acta de nacimiento desde casa

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes de una persona, pues es requerido en la mayoría de los trámites en el territorio mexicano. Hoy en día es posible imprimirla desde casa y así evitar retratos ante alguna emergencia; este es el paso a paso.

Cabe destacar que la copia certificada del acta de nacimiento es válida impresa en hoja blanca y tamaño carta ante cualquier gobierno o autoridad municipal, estatal y federal.

La entrega de la copia certificada del documento se realiza a través de la dirección electrónica mediante un archivo PDF, esto sin importar si el pago fue en línea o referenciado.

¿Sabes dónde tramitar tu cambio de identidad en tu acta de nacimiento? El @GobCDMX y @DiversidadCDMX trabajan y te acompañan para que todas las personas vivan en una #CiudadDeDerechos. 💙¡Te dejamos toda la información! Todos los días #EresConOrgullo🏳️‍🌈🏳‍⚧ pic.twitter.com/XIJB6Rr4V1 — DiversidadSexual CDMX (@DiversidadCDMX) August 23, 2023

¿Cómo imprimir el acta de nacimiento desde casa?

El primer paso para poder obtener el acta de nacimiento será ingresar a la página oficial de actas del gobierno federal. Se puede realizar la búsqueda del documento por dos métodos: Con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o a través de los datos personales.

Posteriormente, se deberá pagar con tarjeta de crédito, débito o a través del formato de pago, después se podrá descargar la copia certificada del acta en hoja blanca tipo bond tamaño carta.

¿Cuánto cuesta imprimir el acta de nacimiento?

Los precios varían dependiendo del estado en que se requiera, en la Ciudad de México tiene un costo de 85 pesos, mientras que en los precios más caros se encuentran Yucatán con 210 pesos y Baja California con 221 pesos.

Una vez realizado el pago se puede descargar el documento oficial en cualquier momento, pues no hay un tiempo límite. Una vez que se ha descargado la copia, se cuenta con hasta 24 horas para poder volverla a descargar.

Es importante conservar el folio de seguimiento para descargar el acta o para hacer cualquier aclaración. En caso de perder el formato de pago referenciado, será necesario entrar a realizar tu trámite nuevamente para generar un nuevo formato de pago referenciado.

