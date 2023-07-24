INE anuncia fecha límite para tramitar la credencial para votar en las elecciones 2024

Como buen mexicano, ¿dejas todo para el último momento? Esto te podría costar tu participación en las elecciones 2024 si no tienes vigente tu credencial para votar, documento indispensable para acudir a las urnas en los comicios más grandes en la historia del país.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) compartió la fecha límite para tramitar la credencial para votar por primera vez, corregir datos, reponer el plástico y hasta reimprimir la denominada identificación oficial más aceptada para todo tipo de trámites.

La inscripción al Padrón Electoral también aplicará, en estas fechas, para aquellos jóvenes que cumplan los 18 años el 2 de junio de 2024, es decir, el día de la jornada electoral.

Estas son las fechas para tramitar tu credencial y poder votar en las elecciones 2024

El INE fijó los siguientes trámites y fechas para realizar los trámites más comunes rumbo a las elecciones del 2024:



Trámite Fecha límite Cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia. 22 de enero de 2024. Inscripción de jóvenes que cumplen 18 años (incluso el 2 de julio de 2024). 22 de enero de 2024. Reposición por robo o extravío. 8 de febrero de 2024. Recoger las credenciales que se tramiten. 14 de marzo de 2024. Reimpresión. 20 de mayo de 2024.

📅El @INEMexico aprobó las fechas para que la ciudadanía mayor de 18 años trámite su #CredencialParaVotar y ejerza su voto en las #Elecciones2024MX. https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/95KcvQFPMn — @INEMexico (@INEMexico) July 24, 2023

El órgano electoral añadió que, para recibir atención por uno de los servicios descritos, los interesados deberán presentar los siguientes documentos:



Acta de nacimiento original.

Un comprobante de domicilio reciente.

Una identificación con fotografía.

¿Qué se elegirá en las elecciones 2024 en México?

Las elecciones 2024 son consideradas por las autoridades electorales como las más grandes en la historia de México y en ellas se disputarán nueve gubernaturas -Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán-; se renovará el Congreso federal y las cámaras locales de 31 entidades.

De acuerdo con el INE, en las elecciones 2024 se proyecta una participación de 98 millones de electores. Por este motivo se instalarán 170 mil casillas únicas en todo el país y se prevé capacitar a 1 millón 530 mil 27 funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.