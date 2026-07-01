VIDEO ¡Como King Kong! Escalan por fuera el Empire State para pedir matrimonio

El icónico paisaje de Nueva York se convirtió este miércoles en el escenario de una de las propuestas de matrimonio más arriesgadas de las que se tenga registro. Dos personas vestidas con ropa deportiva negra lograron trepar hasta la punta de la antena del Empire State Building, a unos 443 metros de altura sobre el suelo de Manhattan, para desplegar una enorme pancarta antes de comprometerse.

Los transeúntes y turistas en el centro de la ciudad se vieron sorprendidos al mirar hacia arriba y notar la presencia de la pareja colgando de la estructura metálica del rascacielos, justo al lado de la luz roja de señalización aérea.

Empire State Building climbers have made their down off the top of the antenna pic.twitter.com/sjiG3RWavb — Steven Bognar (@Bogs4NY) July 1, 2026

Un mensaje de paz en las alturas

La pareja sostuvo en el aire una pancarta negra que llevaba escrita una conocida frase atribuida al músico Jimi Hendrix: "When the power of love beats the love of power the world knows peace" (Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz). El cartel, escrito en grandes letras blancas, ondeó con fuerza debido a las ráfagas de viento a esa altura.

Hasta el momento, no se ha aclarado la identidad de los involucrados ni la forma en que lograron evadir la estricta seguridad del edificio para acceder a la base de la aguja y escalar por el exterior del mástil.

Un beso a casi medio kilómetro de altura

La supuesta manifestación dio un giro inesperado pasadas las 12:30 de la tarde, cuando ambos comenzaron a descender lentamente hacia una plataforma inferior de la antena.

De acuerdo con las imágenes transmitidas en vivo desde el helicóptero de una cadena de televisión local, al llegar a una base segura, uno de ellos se arrodilló frente al otro. Segundos después, ambos se fundieron en un abrazo y se besaron, confirmando que la movilización formaba parte de una elaborada y extrema petición de mano.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se limitó a informar que la situación seguía en desarrollo y que por el momento no se ofrecerían más detalles sobre posibles detenciones o cargos por violar la seguridad del emblemático rascacielos. Ambas personas ya fueron detenidas.