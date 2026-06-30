¿Planeas viajar a EU? Prepárate porque un domo de calor provocará temperaturas récord esta semana

Una masa de aire caliente y estancada, conocida como "domo de calor", se extenderá esta semana por el sur, el medio oeste y la costa este de Estados Unidos. Estas temperaturas récord van a coincidir con las celebraciones del 4 de julio, cuando el país vecino conmemora su 250 aniversario, por lo que las autoridades deberán activar planes de contingencia por temperaturas extremadamente peligrosas.

El calor será más fuerte en el este del país

Aunque el calor sofocante ya se siente en el sur y el medio oeste, se espera que el sistema se mueva hacia el noreste a partir del miércoles, alcanzando su punto crítico el viernes.

Ciudades como Nueva York y Washington D.C. podrían registrar los días más calurosos en más de diez años. Los pronósticos indican temperaturas reales en los 35 °C y hasta 40 °C (medias de 90 a más de 100 °F). Sin embargo, la alta humedad hará que la sensación térmica roce o supere los 43 °C (110 °F) en varias zonas.

Uno de los mayores peligros de esta ola de calor es que las noches no refrescarán. En las zonas urbanas, el asfalto y el concreto retendrán el calor, impidiendo que el termómetro baje de los 26 °C (80 °F), lo que no permitirá que el cuerpo humano se recupere en ningún momento del día.

Será un 4 de julio muy, pero muy, caluroso

Las autoridades temen que aumente la llegada de personas a hospitales por emergencias relacionadas con golpes de calor, ya que el pico de las temperaturas coincide con uno de los fines de semana con más viajes y actividades al aire libre del año.

Washington D.C.: Se esperan miles de turistas para los eventos nacionales. Las autoridades locales aumentarán el número de ambulancias, instalarán carpas de primeros auxilios y garantizarán puntos de hidratación en las zonas de los monumentos y conciertos.

Se esperan miles de turistas para los eventos nacionales. Las autoridades locales aumentarán el número de ambulancias, instalarán carpas de primeros auxilios y garantizarán puntos de hidratación en las zonas de los monumentos y conciertos. Nueva York: Los quioscos digitales de la ciudad se han actualizado para mostrar las rutas hacia los centros de enfriamiento públicos más cercanos (a menos de 10 minutos a pie). Nueva York podría registrar dos días seguidos con 37 °C (100 °F) por primera vez desde 2011.

Los quioscos digitales de la ciudad se han actualizado para mostrar las rutas hacia los centros de enfriamiento públicos más cercanos (a menos de 10 minutos a pie). Nueva York podría registrar dos días seguidos con 37 °C (100 °F) por primera vez desde 2011. Nashville: Equipos especiales realizarán patrullajes para atender a las personas en situación de calle, distribuyendo agua fría y asistencia médica.

Impacto en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA

El calor extremo también afectará los partidos de la Copa del Mundo, porque coincidirá con tres partidos de eliminatoria de la ronda de dieciseisavos de final que se juegan en sedes al aire libre o con alta humedad:

Jueves (Toronto): Croacia contra Portugal jugarán bajo un ambiente muy pesado y húmedo, con posibilidad de tormentas eléctricas.

Croacia contra Portugal jugarán bajo un ambiente muy pesado y húmedo, con posibilidad de tormentas eléctricas. Viernes (Miami): El encuentro entre Argentina y Cabo Verde arrancará con temperaturas cercanas a los 32 °C y una sensación térmica que superará los 37 °C.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde arrancará con temperaturas cercanas a los 32 °C y una sensación térmica que superará los 37 °C. Viernes (Kansas City): Colombia y Ghana jugarán por la noche, pero aun así se espera una sensación térmica superior a los 35 °C al momento del inicio.

Se espera que un frente de tormentas alivie un poco las temperaturas del medio oeste y el noreste al final del fin de semana festivo, aunque el sur del país continuará con temperaturas por encima del promedio durante la siguiente semana.