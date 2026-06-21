¡Invasión nórdica en Nueva York! Los Vikingos conquistan Time Square; esta es la razón por la que celebran así

¡El Mundial 2026 conquista Nueva York! Cientos de vikingos se apoderaron del Time Square, llenándolo de guerreros, escudos y cantos tradicionales, todos ellos vestidos con el uniforme de Noruega, haciendo el tradicional "Viking Row", pero ¿cuál es la razón por la que celebran de esta manera?

El regreso de la Selección de Noruega a un Mundial 2026, ocurre después de 28 años, desatando la emoción entre sus aficionados.

Así fue el espectacular "remo vikingo" que se volvió viral en Times Square

En redes sociales se viralizó un video que muestra a cientos de aficionados noruegos sentados en el suelo del famoso Time Square, coordinándose para imitar el movimiento del "remos", mientras tocaban una especie de tambor.

La escena llamó la atención de cientos de turistas y locales, quienes quedaron maravillados con la celebración de las y los noruegos. Entre los aficionados había gente mayor e incluso niñas y niños pequeños.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, sorprendiendo a millones de espectadores, quienes se emocionaron al ver cómo es que cada una de las aficiones se expresa de acuerdo con sus tradiciones y cultura.

¿Qué es la "Viking Row" y por qué los noruegos celebran así?

La "Viking Row", o mejor conocido como el "remo vikingo", es una coreografía y cántico masivo creado por los aficionados de la selección de fútbol de Noruega para alentar a su equipo.

Esta celebración consiste en que cientos o miles de seguidores se sientan en el suelo, las gradas o incluso escaleras mecánicas y mueven los brazos coordinadamente hacia adelante y hacia atrás, imitando la acción de remar en un drakkar, la emblemática embarcación de sus antepasados

La razón por la que las y los noruegos celebran de esta manera se debe a lo siguiente:

