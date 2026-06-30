Restricciones del Hoy No Circula martes 30 de junio; así aplican por el México vs Ecuador

Martes de quincena y del partido entre México y Ecuador, todo eso vivirán las calles de la Ciudad de México este martes 30 de junio, pero ¿qué pasará con las restricciones del Hoy No Circula? ¿La medida continúa vigente?

Para todos los conductores que esperaban que este martes se activara el Doble Hoy No Circula, hay buenas noticias. Hasta el momento no se reporta ninguna contingencia ambiental, por lo que la medida extraordinaria no entrará en vigor.

En consecuencia, serán pocos los vehículos que tendrán restricciones a la circulación en las calles de la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex).

¿Qué autos no circulan este martes 30 de junio en CDMX y Edomex?

Este martes marca el último día del mes en que se aplican las medidas ordinarias del Hoy No Circula. Un día que la CDMX colapsara no solo por el tráfico sino porque la Selección Mexicana se juega su permanencia en la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México.

No obstante, horas antes del partido, estas placas y color de engomado estarán sujetos a restricciones entre las 5:00 y 22:00 horas de este martes:



Autos con engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Hoy No Circula martes|CAMe

Aunque al mediodía suelen registrarse altos niveles de contaminación, se recomienda estar pendiente de los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para saber si se activa el Doble Hoy No Circula o alguna otra medida extraordinaria.

¿De cuánto es la multa por no seguir el Hoy No Circula?

Los conductores que no respeten el programa Hoy No Circula pueden recibir una multa económica y, en algunos casos, su vehículo puede ser enviado al corralón.

En el Valle de México, la sanción por incumplir esta medida ambiental va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale de 2 mil a 3 mil pesos.

Además, el conductor deberá cubrir los gastos por el arrastre de la grúa y el resguardo del vehículo si este es remitido al depósito.

¿Qué calles estarán cerradas por el México vs Ecuador?

A partir de las primeras horas de este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX arranca con el cierre total de calles aledañas al Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

Esto como parte del operativo “Última Milla”, con el fin de que los aficionados puedan moverse de manera segura en inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Las vialidades con restricciones serán:



Calzada de Tlalpan

Viaducto Tlalpan.

Anillo Periférico Sur.

Calzada Acoxpa.

Avenida del Imán.

Avenida Santa Úrsula.